Atreca, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société utilise sa plateforme pour découvrir et développer des immunothérapies à base d'anticorps pour traiter une série de types de tumeurs solides. Le principal produit candidat de la société, ATRC-101, est un anticorps monoclonal dont le mécanisme d'action et la cible sont dérivés d'un anticorps identifié à l'aide de sa plateforme de découverte. Sa plateforme lui permet d'interroger une réponse active des cellules B chez un patient cancéreux afin d'identifier des paires anticorps-cible, ce qui lui permet de développer des produits candidats à base d'anticorps pour traiter les patients atteints de tumeurs solides. L'ATRC-101 réagit in vitro avec une majorité d'échantillons de cancers humains de l'ovaire, du poumon non à petites cellules, colorectal et du sein provenant de plusieurs patients. APN-122597 est son autre produit candidat. La technologie IRC (Immune Repertoire Capture) de la société génère des séquences de chaînes lourdes et légères nativement appariées des anticorps exprimés par des cellules B isolées à partir d'échantillons de patients.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale