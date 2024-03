Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion SA, anciennement Antena 3 de Television SA, est une société basée en Espagne dont l'activité principale est la télédiffusion. Les activités de la société sont divisées en trois secteurs d'activité : La télévision, qui se spécialise dans la diffusion de programmes télévisés par le biais de son réseau de chaînes, telles que Antena 3, Neox, Nova, Atresseries et LaSexta ; la radio, qui se concentre sur la diffusion de programmes radiophoniques par le biais d'un certain nombre de stations de radio, notamment Onda Cero, Europa FM et Melodia FM, et Autres, qui propose des services de publicité, la production de films et de téléfilms, ainsi que le développement d'événements promotionnels, entre autres. La société transmet des programmes en Espagne, en Colombie, au Mexique et aux États-Unis, entre autres.

