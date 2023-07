AtriCure, Inc. fournit des technologies pour le traitement de la fibrillation auriculaire (Afib), la gestion de l'appendice auriculaire gauche (LAA) et la douleur post-opératoire. La société développe, fabrique et vend des dispositifs conçus principalement pour l'ablation chirurgicale du tissu cardiaque, des systèmes conçus pour l'exclusion de l'appendice auriculaire gauche et des dispositifs conçus pour bloquer la douleur en ablatant temporairement les nerfs périphériques. Ces dispositifs sont développés et commercialisés auprès des centres médicaux. Ses produits d'ablation et de gestion de l'appendice auriculaire gauche (LAA) sont utilisés par les médecins lors d'interventions à cœur ouvert ou peu invasives. Ses produits pour l'ablation ouverte et mini-invasive comprennent les pinces Isolator Synergy, les stylos multifonctionnels et les dispositifs d'ablation linéaire. Ses produits pour l'ablation ouverte comprennent le système de cryoablation cryoICE. Ses produits pour l'ablation mini-invasive comprennent le système de coagulation guidée EPi-Sense avec la technologie VisiTrax. Ses produits de gestion des appendices comprennent le système AtriClip.