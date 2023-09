Atrion Corporation (Atrion) se consacre au développement et à la fabrication de produits destinés à des applications médicales. Les produits médicaux de la société sont principalement destinés aux marchés de l'administration des fluides, du système cardiovasculaire et de l'ophtalmologie. Atrion a développé une variété de valves conçues pour remplir, contenir et libérer des quantités contrôlées de fluides ou de gaz à la demande, en vue de leur utilisation dans diverses applications d'intubation, d'intraveineuse, de cathéter et autres dans des domaines tels que l'anesthésie et l'oncologie. Le produit cardiovasculaire d'Atrion, le système de protection du myocarde (MPS3), est une technologie utilisée dans les opérations à cœur ouvert qui permet d'administrer des fluides et des médicaments, de mélanger des médicaments critiques et de contrôler la température et la pression. Ses produits ophtalmiques comprennent des dispositifs médicaux spécialisés qui désinfectent les lentilles de contact. Atrion fabrique également une gamme de cathéters à ballonnet utilisés dans le traitement de l'obstruction du canal nasolacrimal chez les enfants et les adultes. Ses produits médicaux et non médicaux sont fabriqués dans des installations situées en Floride, en Alabam et au Texas.