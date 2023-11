La Société d'investissement hypothécaire Atrium est un prêteur non bancaire qui fournit des solutions de financement à l'immobilier commercial et aux communautés de développement dans les centres urbains du Canada. Elle propose des prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux dans les centres urbains du Canada. Ses objectifs d'investissement sont de préserver les capitaux propres de ses actionnaires et de leur fournir des dividendes stables et sûrs grâce à ses investissements dans les prêts hypothécaires. Elle offre une gamme de prêts qui comprend le financement de terrains et de développement, le financement de la construction et le financement mezzanine, le financement commercial à terme et le financement relais, ainsi que les prêts hypothécaires résidentiels. Elle investit dans diverses catégories de prêts hypothécaires, comme les maisons et les appartements, les immeubles résidentiels de faible hauteur, la construction, les immeubles résidentiels de grande hauteur, les immeubles résidentiels de moyenne hauteur, les sociétés commerciales et les sociétés de copropriété. Elle dispose d'une gamme de biens et de types de prêts, y compris des terrains à réaménager, des financements relais et à terme, des immeubles résidentiels, des biens industriels et des biens de vente au détail.