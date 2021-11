ATS Automation Tooling Systems Inc. : Le titre s'attaque à des niveaux pivots

Données financières CAD USD EUR CA 2022 2 026 M 1 631 M 1 408 M Résultat net 2022 128 M 103 M 88,9 M Dette nette 2022 221 M 178 M 154 M PER 2022 29,7x Rendement 2022 - Capitalisation 4 142 M 3 337 M 2 878 M VE / CA 2022 2,15x VE / CA 2023 1,91x Nbr Employés 5 000 Flottant 99,4% Prochain événement sur ATS AUTOMATION TOOLING SYSTEMS INC. 03/11/21 Premier semestre 2022 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 5 Dernier Cours de Cloture 44,91 CAD Objectif de cours Moyen 51,40 CAD Ecart / Objectif Moyen 14,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Andrew P. Hider Chief Executive Officer & Director Ryan McLeod Chief Financial Officer, VP & Controller David Lyman McAusland Non-Executive Chairman Joe Metri Chief Information Officer Michael Emil Martino Independent Director