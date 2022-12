Commerce en ligne: pas d'autorisation de travail de nuit

Lausanne (awp/ats) - L'un des leaders du commerce en ligne ne recevra pas d'autorisation de travail de nuit et pendant les jours fériés. Le Tribunal administratif fédéral confirme le refus opposé par le Secrétariat d'Etat à l'économie.

Dans une décision datant de mi-décembre 2021, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) avait retenu que le travail de nuit et durant les jours fériés n'était indispensable ni techniquement ni économiquement. L'entreprise concernée n'affrontait pas une concurrence déterminante de la part des sociétés établies à l'étranger.

Même si ces dernières profitaient de conditions-cadres plus avantageuses, le secrétariat estimait qu'il n'était pas nécessaire de s'aligner sur celles-ci pour garantir l'emploi.

Par ailleurs, le SECO avait considéré qu'il n'y avait pas de besoin particulier pour le consommateur. Un tel besoin existe lorsqu'un grand nombre de personnes doivent renoncer à une offre le dimanche ou durant la nuit et qu'elles en ressentent un manque.

Articles de première nécessité

Le Tribunal administratif fédéral partage l'analyse du SECO dans un arrêt publié mardi. Le travail de nuit ainsi que les dimanches et les jours fériés peut être considéré comme essentiel lorsqu'il s'agit de préparer des envois de denrées alimentaires et d'articles de première nécessité comme les articles d'hygiène, le papier WC et de ménage ainsi que la nourriture pour animaux.

Dans la pandémie, la recourante avait obtenu une autorisation temporaire de travail de nuit de la part du canton compétent pour une période allant de novembre 2020 à août 2021. Son chiffre d'affaires et le nombre de clients avaient augmenté massivement. Le canton avait refusé de prolonger l'autorisation et la société avait recouru auprès du SECO. (arrêt B-467/2022 du 24 novembre 2022)

ats/lk