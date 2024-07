Attica Bank SA est une institution bancaire et financière basée en Grèce. La banque propose une gamme de produits et de services bancaires et financiers : services bancaires aux particuliers et aux entreprises, services bancaires en ligne, services de guichets automatiques, crédit-bail, affacturage, gestion d'actifs et services de courtage. Dans le domaine de la banque privée, elle propose des comptes d'épargne, des comptes courants privilégiés et des comptes à terme, des prêts hypothécaires, des produits d'assurance, des prêts à la consommation et des prêts au logement, ainsi qu'une gamme de cartes de crédit. Dans le domaine de la banque d'entreprise, la banque propose des comptes à terme et des comptes en devises pour les entreprises, des prêts et des avances à court et à long terme, des prêts pour l'acquisition de locaux commerciaux et des lettres de garantie à des fins diverses. Les autres services de la Banque comprennent des services liés au marché des capitaux et aux fonds communs de placement, ainsi que des ordres fixes, des transferts d'argent, des importations et des exportations, des paiements de pensions et des coffres-forts. Elle possède six filiales et gère un réseau de 80 succursales en Grèce.

