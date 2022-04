Attijari Leasing S A : - Etats financiers annuels au 31/12/2021 11/04/2022 | 16:12 Envoyer par e-mail :

BILAN D'ATTIJARI LEASING Exercice clos le 31 Décembre 2021 (Unité : en Dinars Tunisiens) 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2020 ACTIFS Notes Proforma Publié Caisses et avoirs auprès des banques 4 12 295 062 3 368 496 3 368 496 Créances sur la clientèle de Leasing 5 437 062 495 460 480 134 457 430 886 Acheteurs factorés 6 11 404 177 12 530 905 12 530 905 Portefeuille de placement 7 7 459 291 32 567 678 32 567 678 Portefeuille d'investissement 8 19 456 957 16 145 678 16 145 678 Valeurs immobilisées 9 4 790 373 4 176 985 4 176 985 Autres actifs 10 4 541 427 5 617 227 5 617 227 TOTAL DES ACTIFS 497 009 782 534 887 104 531 837 855 PASSIFS Concours bancaires 11 569 144 622 144 622 Dettes envers la clientèle 12 8 900 183 8 575 130 8 575 130 Comptes courants des adhérents 6 2 196 184 2 124 284 2 124 284 Emprunts et dettes rattachées 13 371 964 961 415 665 299 415 665 299 Fournisseurs et comptes rattachés 14 42 435 697 45 513 514 45 513 514 Autres passifs 15 9 006 621 5 825 760 4 667 140 TOTAL DES PASSIFS 434 504 215 477 848 609 476 689 989 CAPITAUX PROPRES Capital social 27 500 000 27 500 000 27 500 000 Réserves 22 852 238 20 319 029 20 319 029 Résultats reportés 3 203 838 4 100 197 4 100 197 Modifications comptables 1 890 629 1 102 980 0 Résultat de l'exercice 7 058 863 4 016 289 3 228 640 Total des capitaux propres 16 62 505 568 57 038 495 55 147 866 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS 497 009 782 534 887 104 531 837 855 ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN D'ATTIJARI LEASING Exercice clos le 31 Décembre 2021 (Unité : en Dinars Tunisiens) NOTES 31/12/2021 31/12/2020 ENGAGEMENTS DONNES 76 437 165 86 287 725 Engagements de financement en faveur de la clientèle 42-A-1 21 111 751 17 558 775 Engagements sur intérêts et commissions sur emprunts 42-A-2 51 288 397 66 043 148 Engagements de factoring 42-A-1 4 037 017 2 685 802 ENGAGEMENTS RECUS 615 334 329 617 076 780 Garanties reçues 42-B-1 40 218 671 23 435 332 Intérêts à échoir sur contrats actifs 42-B-2 87 344 770 90 634 497 Valeurs des biens, objet de leasing 42-B-3 487 770 888 503 006 951 ENGAGEMENTS RECIPROQUES 35 000 000 27 000 000 Emprunts obtenus non encore encaissés 42-C-1 35 000 000 27 000 000 ETAT DE RESULTAT D'ATTIJARI LEASING Période allant du 1er Janvier au 31 Décembre 2021 (Unité : en Dinars Tunisiens) Autres pertes ordinaires 28 31/12/2020 31/12/2020 NOTES 31/12/2021 Proforma Publié PRODUITS D'EXPLOITATION Revenus de Leasing 17 56 539 893 54 692 283 53 422 419 Revenus de Factoring 18 1 742 412 1 822 658 1 822 658 Total des revenus 58 282 305 56 514 941 55 245 077 Autres produits d'exploitation 19 2 490 957 2 562 400 2 562 400 TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 60 773 262 59 077 341 57 807 477 Charges financières nettes 20 (33 358 560) (38 353 352) (38 353 352) Commissions encourues 30 (616 400) (241 626) (241 626) Produits des placements 21 822 099 909 147 909 147 PRODUIT NET 27 620 400 21 391 510 20 121 646 Charges de personnel 22 (9 121 128) (7 863 938) (7 863 938) Autres charges d'exploitation 23 (3 704 460) (2 882 900) (2 882 900) Dotations aux amortissements 24 (586 955) (541 294) (541 294) Total des charges d'exploitation (13 412 544) (11 288 132) (11 288 132) 14 207 857 10 103 378 8 833 514 (4 350 899) (4 770 701) (4 770 701) (226 246) (421 320) (421 320) 9 630 711 4 911 357 3 641 493 341 676 515 322 515 322 (950) (6 746) (6 746) 9 971 437 5 419 933 4 150 069 (2 646 302) (1 285 521) (803 306) 7 325 135 4 134 412 3 346 763 (266 271) (118 123) (118 123) 7 058 863 4 016 289 3 228 640 1 890 629 1 102 980 0 8 949 492 5 119 269 3 228 640 2,567 1,460 1,174 RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT PROVISIONS Dotations nettes aux provisions sur risques clients et résultat des créances radiées Dotations nettes aux provisions pour risques divers RESULTAT D'EXPLOITATION 25 26 Autres gains ordinaires 27 RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT Impôt sur les bénéfices RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT Eléments extraordinaires RESULTAT NET DE L'EXERCICE Effet des modifications comptables Résultat après modifications comptables RESULTAT PAR ACTION 29 29 ETAT DE FLUX DE TRESORERIE D'ATTIJARI LEASING Période allant du 1er janvier au 31 Décembre 2021 (Unité : en Dinars Tunisiens) Notes Flux de trésorerie liés à l'exploitation Encaissements reçus des clients 30 Encaissements reçus des acheteurs factorés 31 Financements des adhérents 31 Décaissements pour financement de contrats de leasing 32 Sommes versées aux fournisseurs et au personnel 33 Intérêts payés 34 Impôts et taxes payés 35 Autres flux de trésorerie 36 Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations 37 Corporelles et incorporelles Encaissements provenant de la cession d'immobilisations 38 Corporelles et incorporelles Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières 39 Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement Flux de trésorerie liés aux activités de financement 31/12/2021 31/12/2020 327 184 914 298 312 948 48 401 355 47 658 897 (45 586 740) (45 657 292) (241 444 149) (197 077 993) (11 625 032) (10 208 085) (35 524 256) (39 167 496) (13 276 001) (12 755 015) 25 657 500 (26 135 092) 53 787 591 14 970 872 (1 301 671) (445 110) 139 103 14 880 (2 500 000) (2 000 000) (3 662 568) (2 430 230) (133 716) (166 496) 207 958 762 196 190 000 (253 879 450) (198 808 676) 5 000 000 (26 000 000) Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement (41 054 404) (28 785 172) Variation de trésorerie 9 070 618 (16 244 530) Liquidités et équivalents de liquidités en début de l'exercice 3 223 875 19 468 404 12 294 493 3 223 874 Dividendes et autres distributions 40 Encaissements provenant des emprunts 13 Remboursement d'emprunts et dettes assimilées 13 Flux liés au financement à court terme 13 Liquidités et équivalents de liquidités en fin de l'exercice 41 NOTES AUX ETATS FINANCIERS ANNUELS NOTE 1 : PRESENTATION DE LA SOCIETE ET DE SON REGIME FISCAL 1-1 Présentation de la société La société « ATTIJARI LEASING » précédemment nommée « GENERAL LEASING » est une société anonyme de droit tunisien, constituée le 13 Décembre 1994 avec un capital initial de 5.000.000DT, divisé en 500.000 actions de 10 DT chacune. L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 16 Mars 1999 a décidé de porter le capital à 7.500.000 DT par la création de 250.000 actions nouvelles de 10 DT chacune, totalement souscrites et libérées en numéraires. L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 25 Avril 2000 a décidé de porter le capital à 10.000.000 DT par la création de 250.000 actions nouvelles de 10 DT de valeur nominale, émises avec une prime d'émission de 10 DT. L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 15 Décembre 2005 a décidé de porter le capital à 12.500.000 DT par la création de 250.000 actions nouvelles de 10 DT chacune totalement souscrites et libérées en numéraires. L'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 Janvier 2008 a décidé de réduire le capital d'un montant de 3.750.000 DT, pour absorber partiellement les pertes enregistrées et ce, par réduction du nombre des titres existants en les portant de 1.250.000 actions à 875.000 actions. Parallèlement, la même assemblée a décidé de porter le capital à 21.250.000 DT par l'émission au pair de 1.250.000 actions nouvelles de 10 dinars chacune et de modifier la dénomination sociale de la société de « GENERAL LEASING » à « ATTIJARI LEASING ». L'assemblée générale extraordinaire réunie le 28 avril 2017 a décidé d'augmenter le capital social de la société d'un montant de 6.250.000 DT pour le porter de 21.250.000 DT à 27.500.000 DT et ce, successivement, de la manière suivante : - Par incorporation de réserves pour un montant de 3.750.000 DT (3 actions gratuites pour 17 actions anciennes) portant jouissance au 1er janvier 2017. - Par apport en numéraire pour un montant de 2.500.000 DT par la création de 250.000 actions nouvelles émises au prix de 18 DT l'action, soit 10 DT de nominal et 8DT de prime d'émission, portant jouissance au 1er Janvier 2017. Ainsi, le capital social s'élève au 31 décembre 2021, à 27.500.000 DT composé de 2.750.000 actions d'une valeur nominale de 10 dinars, libérée en totalité. La société a pour objet principal, la réalisation d'opérations de Leasing portant sur des biens immobiliers et mobiliers professionnels à usage industriel, agricole et de service. En juillet 2002, un département de factoring est entré en exploitation. Cette activité a été agréée par la BCT en date du 18 Décembre 2000. L'activité de la société est régie par la loi n° 2016-48du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers, ainsi que la loi n° 94-89 du 26 juillet 1994 relative au Leasing. 1-2 Régime fiscal de la société 1-2-1 Impôt sur les sociétés : La société est soumise à l'impôt sur les sociétés selon les règles du droit commun. Elle ne bénéficie, à ce titre, d'aucune exonération résultant d'avantages fiscaux accordés ou autres. 