Attijariwafa Bank : CP relatif aux indicateurs du 1er trimestre 2023

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires RÉSULTATS au 31 mars 2023 Communiqué d'Attijariwafa bank Information Financière et Relations Investisseurs : Omaima BAQA, e-mail : o.baqa@attijariwafa.com - http://ir.attijariwafabank.com/ Le Conseil d'Administration d'Attijariwafa bank s'est réuni le mardi 23 mai 2023, sous la présidence de M. Mohamed El Kettani pour examiner l'activité et arrêter les comptes au 31 mars 2023. Au titre du premier trimestre 2023, Attijariwafa bank affiche des résultats en progression. Le produit net bancaire s'élève à 6,9 milliards de dirhams en croissance de 3,9% (+6,9% à cours de change constants) par rapport à la même période de l'année 2022 malgré l'impact négatif de la hausse des taux monétaires et obligataires au Maroc. Cette progression est principalement liée au bon comportement de la collecte de l'épargne et la hausse notable des financements des économies de présence. En effet, les dépôts et crédits consolidés ont augmenté respectivement de 7,6%1 et de 4,4%1. Le résultat net consolidé et le résultat net part du groupe ressortent respectivement à 2,2 milliards de dirhams et à 1,8 milliard de dirhams en croissance de 15,3% et de 14,8%. La solidité financière se renforce avec des fonds propres consolidés à fin mars 2023 de 63,5 milliards de dirhams et la rentabilité des actifs (RoaA2) s'établit à 1,43% à fin mars 2023 contre 1,30% la même période l'année dernière. (1) Variation entre 31 mars 2022 et 31 mars 2023 Conseil d'Administration Casablanca, 23 mai 2023 (2) Résultat net sur bilan moyen PUBLICATION DES COMPTES Comptes consolidés au 31 mars 2023 BILAN CONSOLIDÉ au 31 mars 2023 (en milliers de dirhams) ACTIF 31/03/2023 31/12/2022 PASSIF 31/03/2023 31/12/2022 Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux 2 885 121 Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service 20 223 173 23 888 146 des chèques postaux Passifs financiers à la juste valeur par résultat 1 296 679 860 820 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 67 576 357 60 853 603 Passifs financiers détenus à des fins de transaction 1 296 679 860 820 Actifs financiers détenus à des fins de transaction 66 892 094 59 934 617 Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat 684 264 918 986 Instruments dérivés de couverture - - Dettes envers les Etablissements de crédit et assimilés 46 658 394 44 508 879 Instruments dérivés de couverture - - Dettes envers la clientèle 407 624 378 411 376 856 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 70 261 467 73 630 274 Titres de créance émis 17 383 040 20 786 640 Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres 24 420 522 27 454 062 Écart de réévaluation passif des portefuilles couverts en taux - - recyclables Passifs d'impôt exigible 1 266 830 1 735 495 Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par 3 159 585 3 123 724 Passifs d'impôt différé 2 447 716 2 287 409 capitaux propres non recyclables Comptes de régularisation et autres passifs 21 130 241 18 895 210 Actifs financiers comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres 42 681 360 43 052 488 Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés - - recyclables (Assurance) Passifs relatifs aux contrats des activités d'assurance 44 888 061 45 452 893 Titres au coût amorti 30 066 904 22 227 032 Provisions 3 300 889 3 334 393 Prêts et créances sur les Etablissemts de crédit et assimilés,au coût amorti 38 526 581 35 232 452 Subventions et fonds assimilés 161 224 151 461 Prêts et créances sur la clientèle, au coût amorti 359 560 080 374 568 037 Dettes subordonnées et fonds spéciaux de garantie 19 078 297 18 902 367 Écart de réévaluation actif des portefeuilles couvert en taux - - Capitaux propres 63 476 208 62 125 436 Placements des activités d'assurance Capital et réserves liées 14 646 116 14 646 116 Actifs d'impôt exigible 325 622 277 461 Réserves consolidées 45 534 229 38 849 795 Actifs d'impôt différé 4 967 666 4 946 855 Part du groupe 38 767 132 33 414 301 Comptes de régularisation et autres actifs 14 475 632 12 164 278 Part des minoritaires 6 767 097 5 435 494 Actifs non courants destinés à être cédés 72 743 74 402 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 1 052 159 1 170 917 Participations dans des entreprises mises en équivalence 79 510 78 427 Part du groupe 321 795 373 006 Immeubles de placement 2 448 245 2 439 888 Part des minoritaires 730 364 797 911 Immobilisations corporelles 6 749 100 6 791 872 Résultat net de l'exercice 2 243 704 7 458 609 Immobilisations incorporelles 3 392 063 3 246 947 Part du groupe 1 820 322 6 065 282 Écarts d'acquisition 9 989 700 9 998 306 Part des minoritaires 423 383 1 393 327 Total Actif 628 714 841 630 417 980 Total Passif 628 714 841 630 417 980 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ au 31 mars 2023 (en milliers de dirhams) 31/03/2023 31/03/2022 Intérêts et produits assimilés 6 520 393 5 683 866 Intérêts et charges assimilés -1 835 193 -1 513 913 Marge d'intérêt 4 685 199 4 169 953 Commissions perçues 1 903 333 1 642 441 Commissions servies -253 567 -223 593 Marge sur Commissions 1 649 766 1 418 849 Gains ou pertes nets résultants des couvertures de position nette - - Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat 254 397 680 854 Gains ou pertes nets sur actifs/passifs de transaction 239 444 675 703 Gains ou pertes nets sur autres actifs/passifs à la juste valeur par résultat 14 952 5 151 Gains ou pertes nets des instruments financiers à la juste valeur par capitaux propres -99 636 89 704 Gains ou pertes nets sur instruments de dettes comptabilisés en capitaux propres recyclables 11 167 37 621 Rémunérations des instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux propres non recyclables (dividendes) 55 947 46 571 Rémunérations des actifs financiers comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables (Assurance) -166 750 5 513 Gains ou pertes nets résultants de la décomptabilisation d'actifs financiers au coût amorti - - Gains ou pertes nets résultants du reclassement d'actifs financiers à la JV par CP en actifs financiers à la juste valeur par résultat - - Produits des autres activités 2 660 184 2 495 469 Charges des autres activités -2 288 438 -2 253 786 Produit Net Bancaire 6 861 472 6 601 043 Charges générales d'exploitation -2 607 733 -2 419 223 Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles -374 937 -388 184 Résultat Brut d'Exploitation 3 878 802 3 793 635 Coût du risque de crédit -502 015 -772 996 Résultat d'Exploitation 3 376 788 3 020 639 Quote-part du résultat net des entreprises associées et des coentreprises mises en équivalence 255 -2 000 Gains ou pertes nets sur autres actifs 18 161 8 006 Variations de valeurs des écarts d'acquisition - - Résultat avant Impôts 3 395 203 3 026 644 Impôts sur les bénéfices -1 151 499 -1 080 255 Résultat net des impôts des activités arrêtées ou en cours de cession - - Résultat Net 2 243 704 1 946 389 Intérêts minoritaires (ou Participations ne donnant pas le contrôle) -423 383 -361 200 Résultat Net Part du Groupe (ou des propriétaires de la société mère) 1 820 322 1 585 189 RÉSULTATS au 31 mars 2023 Communiqué d'Attijariwafa bank PUBLICATION DES COMPTES Comptes sociaux au 31 mars 2023 BILAN au 31 mars 2023 ACTIF 31/03/2023 31/12/2022 Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des 7 671 209 11 843 302 chèques postaux (en milliers de dirhams) PASSIF 31/03/2023 31/12/2022 Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 38 498 924 38 104 278 Créances sur les établissements de crédit et assimilés . 