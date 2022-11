Attijariwafa Bank : CP relatif aux indicateurs du 3ème trimestre 2022 17/11/2022 | 11:19 Envoyer par e-mail :

RÉSULTATS au 30 septembre 2022 Communiqué d'Attijariwafa bank Le Conseil d'Administration d'Attijariwafa bank s'est réuni le 15 novembre 2022, sous la présidence de M. Mohamed El Kettani pour examiner l'activité et arrêter les comptes au 30 septembre 2022. Dans un contexte global difficile et incertain, Attijariwafa bank continue de mobiliser toutes ses ressources humaines, technologiques et financières pour accompagner, soutenir et financer les ménages, les très petites et moyennes entreprises, les porteurs de projets, les grandes entreprises locales et régionales, les institutionnels et les états dans ses différents pays de présence. Attijariwafa bank affiche au terme des neuf premiers mois de l'année, un produit net bancaire consolidé en croissance de 7,2% (+7,4% à cours de change constant), s'établissant à 19,7 milliards de dirhams. Cette évolution bénéficie notamment de la hausse de la contribution au PNB consolidé de l'Assurance (+43,4%) et de la Banque de Détail à l'International (+15,4%). Les dépôts et crédits à la clientèle consolidés s'établissent respectivement à 399,6 milliards de dirhams (+8,3%1) et 360,1 milliards de dirhams (+4,6%1). (1) Variation entre 30 septembre 2022 et 30 septembre 2021 Le Conseil d'Administration Casablanca, 15 novembre 2022 o.baqa@attijariwafa.com - http://ir.attijariwafabank.com PUBLICATION DES COMPTES Comptes consolidés au 30 septembre 2022 BILAN CONSOLIDÉ au 30 Septembre 2022 ACTIF 30/09/2022 31/12/2021 Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des 22 800 483 25 737 654 chèques postaux Actifs financiers à la juste valeur par résultat 66 464 624 70 983 392 Actifs financiers détenus à des fins de transactions 64 827 661 69 909 990 Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat 1 636 963 1 073 402 Instruments dérivés de couverture - - Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 72 617 354 69 623 812 Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur 25 948 415 23 599 523 par capitaux propres recyclables Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste 3 047 729 2 335 472 valeur par capitaux propres non recyclables Actifs financiers comptabilisés à la juste valeur par capitaux 43 621 210 43 688 817 propres recyclables (Assurance) Titres au coût amorti 20 474 554 18 123 778 Prêts et créances sur les Établissements de crédit et assimilés, 36 227 156 28 606 851 au coût amorti Prêts et créances sur la clientèle, au coût amorti 360 123 811 345 112 075 Écart de réévaluation actif des portefeuilles couverts en taux Placements des activités d'assurance Actifs d'impôt courant 156 854 194 412 Actifs d'impôt différé 4 730 379 4 104 209 Comptes de régularisation et autres actifs 12 706 195 11 362 641 Actifs non courants destinés à être cédés 75 543 70 214 Participations dans des entreprises mises en équivalence 75 046 73 091 Immeubles de placement 2 312 578 2 287 509 Immobilisations corporelles 6 803 018 6 926 626 Immobilisations incorporelles 3 236 987 3 252 024 Écarts d'acquisition 9 911 433 9 867 550 TOTAL ACTIF 618 716 015 596 325 836 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ au 30 septembre 2022 (en milliers de dirhams) PASSIF 30/09/2022 31/12/2021 Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux 1 339 8 984 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 1 340 627 1 886 726 Passifs financiers détenus à des fins de transaction 1 340 627 1 886 726 Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option - - Instruments dérivés de couverture - - Dettes envers les Établissements de crédit et assimilés 44 265 966 42 430 887 Dettes envers la clientèle 399 602 006 380 852 248 Titres de créance émis 23 923 952 24 657 688 Écart de réévaluation passif des portefuilles couverts en taux - - Passifs d'impôt courant 1 633 314 1 414 949 Passifs d'impôt différé 2 043 516 2 093 110 Comptes de régularisation et autres passifs 17 405 272 17 601 830 Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés - - Passifs relatifs aux contrats des activités d'assurance 45 111 974 44 566 980 Provisions 3 362 994 3 101 498 Subventions et fonds assimilés 164 706 145 782 Dettes subordonnées et fonds spéciaux de garantie 18 867 268 17 772 731 Capitaux propres 60 993 080 59 792 421 Capital et réserves liées 14 646 116 14 646 116 Réserves consolidées 39 291 492 37 074 545 Part du Groupe 33 830 686 31 938 248 Part des minoritaires 5 460 806 5 136 298 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 1 398 519 1 914 994 propres Part du Groupe 466 693 724 084 Part des minoritaires 931 827 1 190 910 Résultat net de l'exercice 5 656 953 6 156 766 Part du Groupe 4 522 346 5 144 461 Part des minoritaires 1 134 607 1 012 305 TOTAL PASSIF 618 716 015 596 325 836 (en milliers de dirhams) Information Financière et Relations Investisseurs : Oumaima Baqa e-mail : 30/09/2022 30/09/2021 Intérêts et produits assimilés 17 730 762 16 729 362 Intérêts et charges assimilés -4 865 666 -4 619 432 MARGE D'INTERÊT 12 865 095 12 109 930 Commissions perçues 4 852 380 4 587 031 Commissions servies -633 230 -696 263 MARGE SUR COMMISSIONS 4 219 150 3 890 768 Gains ou pertes nets résultants des couvertures de position nette - - Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat 1 976 267 2 158 966 Gains ou pertes nets sur actifs/passifs de transaction 2 038 797 2 178 770 Gains ou pertes nets sur autres actifs/passifs à la juste valeur par résultat -62 529 -19 804 Gains ou pertes nets des instruments financiers à la juste valeur par capitaux propres 637 271 589 992 Gains ou pertes nets sur instruments de dettes comptabilisés en capitaux propres recyclables 59 794 12 081 Rémunérations des instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux propres non recyclables (dividendes) 174 330 117 872 Rémunérations des actifs financiers comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables (Assurance) 403 147 460 039 Gains ou pertes nets résultants de la décomptabilisation d'actifs financiers au coût amorti - - Gains ou pertes nets résultants du reclassement d'actifs financiers à la JV par CP en actifs financiers à la JVR - - Produits des autres activités 8 351 315 7 762 660 Charges des autres activités -8 314 196 -8 104 797 PRODUIT NET BANCAIRE 19 734 903 18 407 518 Charges générales d'exploitation -7 579 187 -7 316 449 Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles -1 057 074 -1 113 834 RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION 11 098 642 9 977 235 Coût du risque de crédit -2 618 449 -2 854 537 RÉSULTAT D'EXPLOITATION 8 480 192 7 122 698 Quote-part du résultat net des entreprises associées et des coentreprises mises en équivalence 2 205 -9 804 Gains ou pertes nets sur autres actifs -36 709 -49 010 Variations de valeurs des écarts d'acquisition - - RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 8 445 689 7 063 883 Impôts sur les bénéfices -2 788 736 -2 487 442 Résultat net d'impôts des activités arrêtées ou en cours de cession - - RÉSULTAT NET 5 656 953 4 576 441 Intérêts minoritaires -1 134 607 -751 793 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 4 522 346 3 824 648 Résultat de base par action 21,02 17,78 Résultat dilué par action 21,02 17,78 Attijariwafa bank société anonyme au capital de 2 151 408 390 DH - Siège social : 2, boulevard Moulay Youssef, Casablanca. Agréée en qualité d'établissement de crédit par arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2269-03 du 22 décembre 2003 tel que modifié et complété - RC 333. COMPTES SOCIAUX au 30 septembre 2022 BILAN au 30 septembre 2022 ACTIF 30/09/2022 31/12/2021 Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des 9 259 556 9 940 845 chèques postaux Créances sur les établissements de crédit et assimilés 40 824 897 35 290 598 À vue 10 081 942 6 272 346 À terme 30 742 955 29 018 252 Créances sur la clientèle 221 009 961 211 123 105 Crédits et financements participatifs de trésorerie 71 797 585 63 814 316 et à la consommation Crédits et financements participatifs à l'équipement 62 935 258 59 878 122 Crédits et financements participatifs immobiliers 66 919 443 64 681 007 Autres crédits et financements participatifs 19 357 675 22 749 660 Créances acquises par affacturage 11 000 214 11 915 919 Titres de transaction et de placement 64 159 773 77 696 569 Bons du Trésor et valeurs assimilées 41 746 683 51 664 088 Autres titres de créance 4 085 229 7 549 502 Titres de propriété 18 260 324 18 416 061 Certificats de Sukuks 67 537 66 918 Autres actifs 6 707 540 5 371 430 Titres d'investissement 10 695 457 9 493 962 Bons du Trésor et valeurs assimilées 9 439 923 9 493 962 Autres titres de créance 1 255 534 Certificats de Sukuks Titres de participation et emplois assimilés 21 834 296 20 612 775 Participation dans les entreprises liées 20 126 043 19 489 472 Autres titres de participation et emplois assimilés 1 708 253 1 123 303 Titres de Moudaraba et Moucharaka Créances subordonnées Dépôts d'investissement placés Immobilisations données en crédit-bail et en location 488 308 466 306 Immobilisations données en Ijara Immobilisations incorporelles 2 600 959 2 587 533 Immobilisations corporelles 2 199 430 2 234 188 Total de l'Actif 390 780 391 386 733 229 (en milliers de dirhams) PASSIF 30/09/2022 31/12/2021 Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 38 969 492 35 471 217 . À vue 3 833 430 3 731 839 . À terme 35 136 062 31 739 378 Dépôts de la clientèle 265 091 682 261 096 974 . Comptes à vue créditeurs 195 370 366 189 681 086 . Comptes d'épargne 30 554 850 30 014 697 . Dépôts à terme 29 179 700 30 436 677 . Autres comptes créditeurs 9 986 765 10 964 514 Dettes envers la clientèle sur produits participatifs Titres de créance émis 9 835 581 11 223 671 . Titres de créance négociables émis 9 835 581 11 223 671 . Emprunts obligataires émis . Autres titres de créance émis Autres passifs 6 713 755 10 880 506 Provisions pour risques et charges 4 901 349 4 216 283 Provisions réglementées 283 500 378 000 Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie Dettes subordonnées 17 618 013 16 486 189 Écarts de réévaluation 420 420 Réserves et primes liées au capital 34 014 222 34 012 254 Capital 2 151 408 2 151 408 Actionnaires. Capital non versé (-) Report à nouveau (+/-) 7 587 226 6 716 822 Résultats nets en instance d'affectation (+/-) Résultat net de l'exercice (+/-) 3 613 743 4 099 484 Total du Passif 390 780 391 386 733 229 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES au 30 septembre 2022 (en milliers de dirhams) 30/09/2022 30/09/2021 PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE 15 722 963 14 735 540 Intérêts, rémunérations et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit 650 580 618 775 Intérêts, rémunérations et produits assimilés sur opérations avec la clientèle 7 395 221 7 412 524 Intérêts et produits assimilés sur titres de créance 242 111 228 422 Produits sur titres de propriété et certificats de Sukuks 1 823 620 1 601 061 Produits sur titres de Moudaraba et Moucharaka Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location 133 800 66 628 Produits sur immobilisations données en Ijra Commissions sur prestations de service 1 618 465 1 521 205 Autres produits bancaires 3 859 165 3 286 925 Transfert de charges sur dépôts d'investissement reçus CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 5 133 536 4 523 101 Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les Établissements de crédit 367 335 341 155 Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle 1 223 276 1 325 140 Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis 210 508 243 586 Charges sur titres de Moudaraba et Moucharaka Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location 67 951 215 254 Charges sur immobilisations données en Ijara Autres charges bancaires 3 264 466 2 397 966 Transfert de produits sur dépôts d'investissement reçus PRODUIT NET BANCAIRE 10 589 427 10 212 438 Produits d'exploitation non bancaire 49 616 809 106 Charges d'exploitation non bancaire 1 174 529 912 CHARGES GÉNÉRALES D'EXPLOITATION 3 607 059 3 542 474 Charges de personnel 1 760 343 1 687 809 Impôts et taxes 46 685 50 823 Charges externes 1 281 880 1 308 471 Autres charges générales d'exploitation 74 707 62 118 Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles 443 445 433 253 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES 2 020 894 2 920 249 Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance 769 783 1 417 147 Pertes sur créances irrécouvrables 90 400 574 698 Autres dotations aux provisions 1 160 711 928 403 REPRISES DE PROVISIONS ET RÉCUPÉRATIONS SUR CRÉANCES AMORTIES 354 257 642 987 Reprises de provisions pour créances et engagements par signature en souffrance 227 958 199 046 Récupérations sur créances amorties 30 439 23 276 Autres reprises de provisions 95 860 420 666 RÉSULTAT COURANT 5 364 173 4 671 897 Produits non courants 98 035 98 559 Charges non courantes 388 186 291 883 RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 5 074 022 4 478 574 Impôts sur les résultats 1 460 280 1 115 233 RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE 3 613 743 3 363 340 Attijariwafa bank société anonyme au capital de 2 151 408 390 DH - Siège social : 2, boulevard Moulay Youssef, Casablanca. Agréée en qualité d'établissement de crédit par arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2269-03 du 22 décembre 2003 tel que modifié et complété - RC 333.

