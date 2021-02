Attijariwafa bank : 1 er contributeur aux dispositifs d'accompagnement et de soutien aux TPME

Attijariwafa bank, 1er contributeur aux

dispositifs d'accompagnement et de soutien aux

TPME

Casablanca, le 20 janvier 2021 - La crise sanitaire inédite que nous traversons continue d'avoir un impact conséquent sur une grande partie du tissu économique marocain, à l'instar de la plupart des économies à l'échelle mondiale, induisant une contraction significative de l'activité des opérateurs quelle que soit leur taille ou le secteur dans lequel ils opèrent.

Toutefois, cet impact est encore plus marqué lorsqu'il s'agit de petites ou moyennes structures telles que les commerçants, artisans et TPME, plus vulnérables et plus sensibles aux effets des confinements et mesures de distanciation sociale. Plusieurs filières comme le tourisme, la restauration, les services des traiteurs, l'artisanat et bien d'autres ont ainsi fortement souffert de ce contexte particulièrement difficile avec une chute importante de leur chiffre d'affaires.

Les nombreuses mesures de soutien déployées par le gouvernement marocain, Sous Les Hautes Instructions de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, ont permis de renforcer sensiblement la résilience de notre économie face

cette crise et d'aider les entreprises à résister aux difficultés qu'elle a engendrées.

Le secteur bancaire a joué un rôle majeur dans la mise en œuvre et le déploiement des principales mesures qui ont permis de donner corps rapidement à la stratégie nationale de soutien, notamment au travers de mécanismes phares tels que

Oxygène » et « Relance » qui ont bénéficié à plusieurs dizaines de milliers d'entreprises marocaines, sans oublier le programme « Intelaka » qui s'est poursuivi malgré le contexte.

Le groupe Attijariwafa bank, en tant qu'acteur sociétal de référence en ligne avec sa vocation de soutien et d'accompagnement du tissu entrepreneurial, est le premier contributeur à cette dynamique et s'investit de manière volontariste dans le déploiement des programmes nationaux gérés par la CCG pour en faire bénéficier le plus grand nombre :