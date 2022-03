Attijariwafa bank : La Dotation Voyages, la nouvelle solution pour tous vos paiements et retraits par carte bancaire à l'étranger

Un service pratique qui vous simplifie la vie pendant vos séjours à l'étranger

Votre service de dotation voyages est désormais rattaché à votre compte en dirhams et à votre carte bancaire. Vous pouvez désormais gérer, activer et désactiver votre dotation voyages dans votre agence et bientôt depuis votre application Attijari Mobile en toute sécurité.

Comment ça marche ? L'activation de votre dotation voyages est simple et disponible dès à présent au niveau de votre agence et très bientôt à partir de votre espace connecté sur l'application Attijari Mobile. Il vous suffira de vous rendre en agence ou sur la rubrique « mes dotations » sur Attijari Mobile et suivre les étapes pour activer le service où que vous soyez et quand vous le souhaitez

Quels sont les avantages ?

L'activation de votre ligne de dotation voyages sur votre carte bancaire , vous permet d'utiliser une seule carte de débit adossée à votre compte en dirhams en mode de paiement et de retrait au Maroc et à l'étranger, ce qui vous facilitera la couverture de toutes vos dépenses relatives à vos voyages touristiques ou religieux, à hauteur de la limite annuelle fixée par l'Office des Changes de 100 000 DH, sous réserve d'un solde suffisant sur le compte MAD support de votre carte.

A partir du 1er Mai 2022, suite aux instructions de l'Office des Changes, l'ensemble des comptes dotation devises seront automatiquement clôturés, et leur solde sera automatiquement viré sur votre compte en dhs à un taux de change avantageux.

Votre Dotation Voyages sur carte bancaire sera automatiquement activée et rattachée à votre compte en Dirhams!

Rendez-vous à votre agence pour découvrir les nombreux avantages de ce nouveau service. Votre conseiller se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions relatives à cette opération.

Grâce à cette nouvelle solution, vous utiliserez désormais votre carte usuelle pour vos voyages à l'étranger et pour toutes les dépenses sur internet relatives à vos voyages à l'étranger (billets, hôtel etc..).