Attijariwafa bank : Pour la 6e année consécutive, le groupe Attijariwafa bank confirme son leadership dans la campagne vignette 2021 sur les véhicules automobiles et taxe à l'essieu

Pour la 6e année consécutive, le groupe Attijariwafa bank confirme son leadership dans la campagne vignette 2021 sur les véhicules automobiles et taxe à l'essieu

Casablanca, le 8 février 2021 - Le groupe Attijariwafa bank est arrivé en tête de la campagne de paiement de la Vignette sur les véhicules automobiles et taxe à l'essieu 2021, et ce, pour la 6e année consécutive.

En effet, les chiffres arrêtés au 31 janvier 2021 font ressortir une part de marché du Groupe de 41% à la fois en nombre et en volume de vignettes et taxe à l'essieu payées, avec un total de 1 058 931 vignettes encaissées contre 976 000 en 2020, avec une part prépondérante des canaux digitaux (Attijarinet, Attijari Mobile, Attijari CIB, Attijari Entreprises et «payvignette. ma») et une contribution de l'ensemble des réseaux physiques du Groupe, y compris le réseau Wafacash et le réseau de proximité affilié à la marque Fawatir.

Grâce à la mobilisation du réseau Attijariwafa bank et de sa filiale Wafacash qui compte plus de 3 000 agences ainsi que le réseau de proximité affilié à la marque Fawatir qui compte plus de 4 500 points de vente, le Groupe démontre encore une fois son engagement et sa mobilisation pour l'accompagnement des projets nationaux, et notamment les projets de transformation digitale.

