Dans le cadre de la stratégie de transformation digitale et d'inclusion financière en direction des jeunes marocains, L'bankalik renforce son offre de banque gratuite pour les moins de 35 ans, en leur offrant une nouvelle expérience digitale inédite sur le marché, simple et fluide, en phase avec les nouveaux styles de vie de la « génération connectée », 100% mobile et sans contraintes, où la banque se met au rythme du client.

La marque de services bancaires « 100% mobile » annonce plusieurs innovations majeures permettant aux clients, marocains résidents au Maroc (particuliers, auto-entrepreneurs, artisans…) et marocains résidents à l'étranger, de vivre une nouvelle expérience d'ouverture de compte full digitale, sans se déplacer en agence. L'ouverture de compte se fait désormais à travers un simple selfie, en utilisant les technologies de pointe de la reconnaissance faciale et de la signature électronique. Ce dispositif sécurisé est en totale conformité avec les directives de Bank Al Maghrib, et ce dans le strict respect de la loi de protection des données personnelles.

Comment ça marche ?

Il suffit de télécharger l'application L'bankalik (disponible sur les smartphones IOS et Android et téléchargeable depuis les stores). En quelques clics, le client a accès à son compte bancaire et à l'intégralité des services de son application L'bankalik, quel que soit le pays de résidence, ainsi qu'à sa carte bancaire Mastercard locale et internationale gratuite. L'ouverture de compte L'bankalik n'est soumise à aucune condition de versement ni de revenus.

Qu'est-ce que l'Offre Smart L'bankalik à 0DH?

Les jeunes de moins de 35 ans bénéficient de l'offre L'bankalik Smart à 0dh qui inclut un compte bancaire sans frais de tenue de compte, une carte Mastercard locale et internationale gratuite ainsi que l'accès gratuit à l'application L'bankalik pour bénéficier pleinement des services de la banque au quotidien (virements, paiements de factures, etc.).

Pour marquer ce lancement, l'offre Smart L'bankalik est proposée gratuitement aux jeunes de plus de 35 ans jusqu'au 31 mars 2021.

Quoi de neuf en matière de communication ?

Afin d'accompagner le lancement de cette innovation, L'bankalik se dote d'une nouvelle identité visuelle, à la fois colorée et teintée d'humour. La campagne sera rythmée par une série de 'challenges' dont le premier est 'j'ouvre mon compte avec un selfie'.

Cette campagne sera relayée sur la page Facebook L'bankalik et prochainement à travers un nouveau compte Instagram.



L'bankalik sera présente également sur YouTube à travers la diffusion régulière de capsules vidéo didactiques et ludiques. Cette campagne digitale sera relayée par un public d'influenceurs en affinité avec les jeunes.

L'bankalik confirme ainsi son ambition d'être la marque bancaire de référence des jeunes marocains 100% Mobile.

Retrouvez plus d'informations sur L'bankalik et sa nouvelle expérience d'ouverture de compte digitale en cliquant ici : www.lbankalik.ma