La banque de financement et d'investissement (Corporate and Investment Banking) du groupe Attijariwafa bank organise son 2ème webinaire sur le thème : « Comportements et perspectives des marchés boursiers africains face à la crise sanitaire »

Casablanca, le 7 décembre 2020 - La banque de financement et d'investissement (Corporate and Investment Banking) du groupe Attijariwafa bank a tenu un deuxième webinaire sous le thème : « Comportements et perspectives des marchés boursiers africains face à la crise sanitaire ». Une rencontre en ligne destinée à la communauté des investisseurs, institutionnels et opérateurs économiques africains, qui s'inscrit dans le cadre de son cycle Digital CIB Meetings et dont l'objectif est de donner lieu à des débats mensuels sur les évolutions des marchés économiques africains.

Cette deuxième rencontre a connu la participation de MM. Taha Jaidi, Directeur Général de Attijari Global Research, Abdellah Alaoui, Président du Directoire de Attijari Intermédiation et Wafa Bourse, Abdelkader Trad, Responsable Corporate and Investment Bank à Attijari bank Tunisie, et Marc Bogler, Responsable du Marché des Capitaux à Attijari Securities West Africa. Ces derniers ont livré à l'auditoire une analyse des perspectives d'évolution des marchés boursiers de leurs pays respectifs à l'heure de la crise sanitaire due au Covid-19.

Sur l'ensemble des trois pays couverts par ce débat, à savoir le Maroc, la Tunisie et la Côte d'Ivoire, la situation semble disparate. Toutefois, les intervenants estiment qu'il existe plusieurs catalyseurs favorables à la poursuite du rebond des marchés actions en 2021.

Pour Taha Jaidi, le principal facteur qui justifie la solide reprise des Bourses mondiales est