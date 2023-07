ATYR PHARMA, INC. : Oppenheimer n'est plus acheteur

aTyr Pharma, Inc. est une société biothérapeutique engagée dans la découverte et le développement de médicaments à partir de sa plateforme d'ARN synthétases. Les efforts de recherche et de développement de la société se concentrent sur un domaine biologique récemment découvert, la fonctionnalité extracellulaire et les voies de signalisation des ARNt synthétases. La société se concentre principalement sur l'efzofitimod, un produit candidat au stade clinique, qui cible la neuropiline-2 (NRP2) pour résoudre l'inflammation chronique pouvant conduire à la fibrose. L'efzofitimod possède un mécanisme d'action permettant de traiter potentiellement l'inflammation et la fibrose pulmonaires. Sa principale indication pour l'efzofitimod est la sarcoïdose pulmonaire, une forme majeure de maladie pulmonaire interstitielle. Ses autres produits candidats comprennent l'ATYR2810, les AcM NRP2, l'AARS et le DARS. L'ATYR2810 est un produit candidat issu de son programme d'anticorps NRP2. Elle fait également progresser son pipeline préclinique de synthétases d'ARNt et de NRP2. Elle a également fait progresser son pipeline préclinique de candidats anticorps ciblant NRP2.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale