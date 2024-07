Au Gold Corp. est une société canadienne d'exploration aurifère en phase de démarrage. La société se concentre sur la propriété Ponderosa, située à environ 20 kilomètres (km) au sud-ouest de Merritt, en Colombie-Britannique, dans la ceinture aurifère de Spences Bridge. La propriété consiste en quatre titres miniers contigus couvrant une superficie de 1,8 km sur 2,3 km (420 hectares). La zone Tomahawk a été identifiée par prospection historique comme un amas de débris de quartz d'environ trois mètres de diamètre. La zone Flat Iron est située à environ 100 mètres au sud de la zone Tomahawk. La zone T-Bone est située à environ 200 mètres au nord-est de la zone Tomahawk et représente la géochimie de sol aurifère et arsenicale coïncidant sur la propriété, à l'exception d'Axel Ridge. La zone Rib Eye présente une excavation étroite qui a exposé une zone de strates volcaniques altérées par l'hydrothermie et complètement transformées en argile orange, blanche et beige avec des veinules de silice blanche et claire intermittentes.

Secteur Or