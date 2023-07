AU Small Finance Bank Limited est une société financière non bancaire (NBFC-ND) basée en Inde qui n'accepte pas de dépôts. La société est engagée dans la fourniture d'une gamme de services bancaires et financiers, y compris la banque de détail, la banque de gros et les opérations de trésorerie et autres services. Les secteurs de la Société comprennent la trésorerie, la banque de détail, la banque de gros et d'autres activités bancaires. Le segment de la trésorerie comprend principalement les intérêts du portefeuille d'investissement, les emprunts et les prêts sur le marché monétaire. Le secteur des services bancaires de détail sert les clients de détail par le biais d'un réseau de succursales et d'autres canaux de distribution. Le segment des services bancaires de gros fournit des prêts et des services de transaction aux grandes entreprises, aux entreprises émergentes, aux unités du secteur public, aux organismes gouvernementaux, aux institutions financières et aux entreprises de taille moyenne. La société propose des services bancaires personnels, des services bancaires commerciaux et des services bancaires numériques. Elle propose différents types de prêts, dont le prêt automobile, le prêt immobilier, le prêt personnel, la carte de crédit et le prêt d'or.

Secteur Banques