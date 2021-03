AUBAY : limite le recul de sa rentabilité en 2020

Aubay, qui avait relevé son objectif 2020 de marge opérationnelle d'activité de 9% à " autour de 9,6% ", a finalement fait encore mieux que prévu. Le résultat net de l'entreprise de services du numérique se maintient sur un haut niveau à 26,1 millions d'euros, très proche du niveau record réalisé en 2019 (26,41 millions d'euros). Le résultat opérationnel d’activité a cédé 3,7% à 41,2 millions d'euros, faisant ainsi ressortir une marge de 9,7%, en repli de 0,5 point.



La rentabilité opérationnelle d'activité s'établit à 9,3% en France et à 10% à l'International à comparer respectivement à 11,3% et 9,1% en 2019.



La situation financière s'est nettement renforcée lors de l'exercice 2020 grâce à une excellente génération de trésorerie liée à l'activité de 47,2 millions d'euros contre 34,9 millions d'euros en 2019. Aubay est ainsi passée d'une situation de trésorerie nette de 11,6 millions d'euros au 31 décembre 2019 à 44,7 millions d'euros à la clôture.



Constatant les bonnes performances et l'excellente situation financière, le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale un dividende de 0,66 euro par action au titre de 2020, soit un ratio de distribution de l'ordre de 33% du résultat net. Pour mémoire un acompte de 0,33 euro a déjà été versé en novembre 2020.



Aubay vise un chiffre d'affaires annuel compris entre 440 et 450 millions d'euros et une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,5% et 10,5%.



Le groupe explique que la demande ne faiblit pas en ce début d'année et a même tendance à se raffermir. Le taux de productivité des consultants est bien orienté en ce début d'exercice et le recrutement est particulièrement performant. Les effectifs progressent à un rythme un peu plus soutenu qu'anticipé, en particulier en France.