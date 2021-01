AUBAY : performance meilleure que prévu saluée

Aubay est recherché à la Bourse de Paris, son action progressant de près de 5% à 37,30 euros dans le sillage de résultats plus solides que prévu en fin d'année. L'entreprise de services du numérique a levé hier le voile sur un chiffre d'affaires de 426,4 millions d'euros au titre de 2020, en croissance de 2,1% en données publiées. Il a cependant reculé de 1,5% à périmètre comparable. Cette performance est supérieure à la borne haute de l'objectif qui était compris entre 420 et 425 millions d'euros.



Bénéficiant d'un bon taux d'activité, à 93,4% contre 92,5% en 2019, la marge opérationnelle d'activité, qui était attendue à 9%, se situera autour de 9,6%.



Les effectifs, à fin décembre, sont en progression et s'élèvent à 6 562 collaborateurs à comparer à 6 503 fin décembre 2019. A partir de la fin du premier semestre 2020, le groupe a de nouveau fait croitre ses effectifs, à un rythme plus rapide qu'anticipé avec une hausse de 58 collaborateurs au troisième trimestre et 93 collaborateurs au quatrième trimestre. L'effectif s'est stabilisé en France sur le second semestre, la croissance provenant principalement de l'Europe du Sud. Dans ce secteur, la capacité d'une société à croître organiquement dépend de sa capacité à faire croître ses effectifs.



" L'année 2021 débute ainsi sur des bases solides avec une amélioration de la visibilité " a commenté l'entreprise de services du numérique. Aubay table ainsi sur une amélioration progressive de sa tendance organique trimestre après trimestre en 2021.



Aubay vise un chiffre d'affaires annuel compris entre 440 et 450 millions d'euros et une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,5% et 10,5%.



Le management est prêt " à saisir toute opportunité de croissance externe qui apporterait de la valeur et contribuerait au développement ".