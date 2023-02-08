Aubay : Document AMF CP. 2023DD883691

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2023DD883691
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07 février 2023
FR0000063737 - DD155119
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
Philippe cornette, Directeur général délégué
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : AUBAY
LEI : 969500KGFSDP6UUKIA67
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 27 janvier 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000063737
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 50.7000 Euro
VOLUME : 3 000.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 50.7000 Euro
VOLUME : 3 000.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 07 février 2023