Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Aubay
  6. Actualités
  7. Synthèse
    AUB   FR0000063737

AUBAY

(AUB)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:35:12 08/02/2023
50.40 EUR   +1.20%
18:24Aubay : Document AMF CP. 2023DD883691
PU
31/01Aubay : Document AMF CP. 2023DD882332
PU
26/01Aubay : croissance de 9% du CA annuel
CF
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Aubay : Document AMF CP. 2023DD883691

08/02/2023 | 18:24
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2023DD883691

07 février 2023

FR0000063737 - DD155119

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Philippe cornette, Directeur général délégué

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : AUBAY

LEI : 969500KGFSDP6UUKIA67

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 27 janvier 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000063737

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 50.7000 Euro

VOLUME : 3 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 50.7000 Euro

VOLUME : 3 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 07 février 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Aubay SA published this content on 08 February 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 February 2023 17:22:57 UTC.


© Publicnow 2023
Toute l'actualité sur AUBAY
18:24Aubay : Document AMF CP. 2023DD883691
PU
31/01Aubay : Document AMF CP. 2023DD882332
PU
26/01Aubay : croissance de 9% du CA annuel
CF
26/01Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - Jeudi 26 janvier 2023
AO
26/01Aubay : A suivre aujourd'hui
AO
26/01La banque centrale du Canada a-t-elle montré la voie ?
ZB
25/01Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Jeudi 26 janvier 2023
AO
25/01Aubay : vise des revenus 2023 entre 540 millions d'euros et 550 millions d'euros
AO
25/01Aubay : Chiffre d’affaires 2022 de 513,5 M EUR dans le haut de la fourchette - Un 4ème tri..
AT
25/01Des chars, Microsoft et un problème technique
ZB
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur AUBAY
Plus de recommandations
Données financières
CA 2022 514 M 550 M -
Résultat net 2022 36,6 M 39,2 M -
Tréso. nette 2022 84,4 M 90,2 M -
PER 2022 17,8x
Rendement 2022 2,19%
Capitalisation 660 M 706 M -
VE / CA 2022 1,12x
VE / CA 2023 1,01x
Nbr Employés 7 442
Flottant 54,1%
Graphique AUBAY
Durée : Période :
Aubay : Graphique analyse technique Aubay | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique AUBAY
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 3
Dernier Cours de Clôture 49,80 €
Objectif de cours Moyen 64,33 €
Ecart / Objectif Moyen 29,2%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Philippe Rabasse Chief Executive Officer & Director
David Fuks Chief Financial Officer & Deputy GM-Finance
Christian Aubert Chairman
Sophie Lazarevitch Independent Director
Hélène van Heems Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
AUBAY2.15%706
ACCENTURE PLC7.86%181 252
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.6.63%153 374
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION-3.58%122 817
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.-5.06%93 962
INFOSYS LIMITED3.59%77 666