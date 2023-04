Aubay : croissance organique de 10,3% au premier trimestre

Aubay a réalisé au premier trimestre un chiffre d’affaires de 142,8 millions d’euros, en croissance interne de 10,3%. Cette croissance a bénéficié d’un effet de base favorable avec un jour de facturation supplémentaire par rapport au premier trimestre 2022. « La hausse des prix de vente se poursuit et permet toujours au groupe de compenser les effets de l’inflation salariale », a précisé l’entreprise de services numériques. Le taux de productivité des consultants est ressorti à 92,5%, en recul par rapport au premier trimestre 2022 : 95%.



La dynamique de recrutement a été positive avec le recrutement net de 120 nouveaux talents (contre 40 à 50 habituellement) malgré les départs traditionnels en début d'année. Les effectifs comptaient 7 939 collaborateurs à fin mars à comparer à 7 350 collaborateurs un an plus tôt et 7 819 à fin décembre 2022. Le turn-over décroit très légèrement pour s'établir à 26%.



" Comme anticipé dans le plan de marche, la croissance du deuxième trimestre sera mécaniquement plus modérée qu'au premier trimestre en raison d'un calendrier défavorable de deux jours ouvrés ", a précisé la firme technologique.



Enfin, Aubay a confirmé ses objectifs annuels. Il prévoit une croissance interne de son chiffre d'affaires comprise entre 5% et 7%, soit une fourchette de 540 millions d'euros à 550 millions d'euros malgré un effet jour défavorable. La marge opérationnelle d'activité devrait se situer entre 9,5% et 10,5% du chiffre d'affaires.