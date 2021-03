En K€ 2020 2019 Variation Chiffre d'affaires 426 382 417 757 +2,1% Résultat opérationnel d'activité 41 215 42 801 -3,7% En % du CA 9,7 % 10,2 % Coût des actions de performance (1 112) (1 484) Autre produits et charges opérationnel (1 463) (1 464) Résultat opérationnel 38 640 39 853 -3,0% Résultat financier (419) (309) (Charge)/Produit d'impôts (12 036) (13 135) Résultat net des sociétés intégrées 26 185 26 409 -0,9% En % du CA 6,1% 6,3% Résultat net Part du groupe 26 132 26 409 Résultat par action 1,98 € 2,0 € Effectif 6 562 6 503

Le conseil d'administration de Aubay, réuni le 24 mars 2021, sous la présidence de Christian Aubert, a arrêté les comptes statutaires et consolidés pour l'exercice 2020. Les procédures d'audit des Commissaires aux comptes ont été effectuées. Les rapports de certification seront émis après finalisation des procédures requises pour la publication du Document d'Enregistrement Universel.

Dans un contexte inédit, le groupe a fait preuve en 2020 d'une exceptionnelle résilience, avec une performance opérationnelle qui s'inscrit dans le peloton de tête du secteur. Cette résilience se reflète dans tous les indicateurs qui se maintiennent à un haut niveau. Les équipes se sont adaptées avec une grande agilité aux nouvelles méthodes de travail. Le 2nd semestre a été dynamique sur le plan commercial, accélérant le retour à une normalisation progressive de l'activité. Les process de recrutement, partiellement freinés à l'entrée dans la crise, ont été rapidement relancés.

Marge opérationnelle d'activité supérieure à la dernière indication

La marge opérationnelle d'activité de 9,7% se situe au-delà des indications données lors de la publication du chiffre d'affaires annuel en janvier. Elle est, de façon très satisfaisante, une nouvelle fois en ligne avec notre objectif de rentabilité normative (entre 9,5% et 10,5%).

La rentabilité opérationnelle d'activité s'établit à 9,3% en France et à 10,0% à l'International à comparer respectivement à 11,3% et 9,1% en 2019.

Résultat Opérationnel : 38,6 M€

Le résultat opérationnel ressort à 38,6 M€ en baisse contenue de 3,0% après la prise en compte du coût des actions de performance pour 1,1 M€ et du poste « autres produits et charges opérationnels » pour 1,5 M€, constitué principalement de charges de restructuration.

Résultat Net Part du Groupe en baisse quasi à l'équilibre (6,1% de marge nette)

Le résultat net part du groupe se maintient sur un haut niveau à 26,1 M€, très proche du niveau record réalisé en 2019 après la prise en compte d'une charge d'impôt de 12 M€ représentant un taux effectif d'impôt de 31% contre 33% en 2019.

Trésorerie nette (hors dettes locatives) en très forte augmentation à 44,7 M€

La situation financière s'est nettement renforcée lors de l'exercice 2020 grâce à une excellente génération de trésorerie liée à l'activité de 47,2 M€ contre 34,9 M€ en 2019. La société n'a sollicité aucun décalage de règlement de ses charges en particulier dans le domaine fiscal ou social. Aubay est ainsi passée d'une situation de trésorerie nette de 11,6 M€ au 31 décembre 2019 à une trésorerie nette de 22,6 M€ au 30 juin puis de 44,7 M€ à la clôture.

Proposition de dividende à 0,66 €

Constatant les bonnes performances et l'excellente situation financière, le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale un dividende de 0,66 € par action au titre de 2020, soit un ratio de distribution de l'ordre de 33% du résultat net. Pour mémoire un acompte de 0,33€ a déjà été versé en novembre 2020.

Perspectives 2021

Le marché sur lequel évolue Aubay est dynamique et offre toujours une bonne visibilité. La situation sanitaire agit comme un accélérateur des investissements dans la transformation numérique et dans le renforcement de la robustesse des systèmes. En parallèle, les grands comptes cherchent toujours à réaliser des économies en confiant l'industrialisation de leurs patrimoines applicatifs à des partenaires comme Aubay, ayant de longue date fait la preuve de leur efficience.

En conséquence, la demande ne faiblit pas en ce début d'année et a même tendance à se raffermir. Avec une offre adaptée, le groupe poursuit son développement et gagne des parts de marché.

Le taux de productivité des consultants est bien orienté en ce début d'exercice et le recrutement est particulièrement performant. Les effectifs progressent à un rythme un peu plus soutenu qu'anticipé, en particulier en France.

Ces éléments renforcent la confiance de l'ensemble du management pour l'exercice en cours et les suivants.

Les objectifs pour 2021 sont :

Un chiffre d'affaires compris entre 440 M€ et 450 M€,

Une marge opérationnelle d'activité entre 9,5% et 10,5%.

Publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021, le 21 avril 2021 après bourse.

Glossaire

Croissance interne/organique du chiffre d'affaires : Il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.

2020 Croissance organique -1,5% Impact des variations de périmètre +3,6% Croissance en données publiées +2,1%

Résultat opérationnel d'activité : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte du coût des actions gratuites et des autres produits et charges qui correspondent à des produits et charges opérationnels inhabituels, anormaux, peu fréquents, présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

Marge opérationnelle d'activité : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat opérationnel d'activité au chiffre d'affaires.

Dette nette ou trésorerie nette hors dettes locatives : cet indicateur s'obtient par différence entre la trésorerie et les dettes financières. Si le résultat est négatif, on parle de dette nette, et de trésorerie nette dans le cas contraire.

A propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société comptait 6 562 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2020, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 426,4 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters: AUBT.PA - Bloomberg : AUB:FP

Contacts

Nicolas Bouchez - Actus Finance - Tél. : 01 53 67 36 74 - E-mail : nbouchez@actus.fr

David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com

ANNEXES

Etat de situation financière au 31 décembre 2020 ACTIF (en milliers d'euros) 31/12/2020 31/12/2019 Ecarts d'acquisition 131 305 131 412 Immobilisations incorporelles 771 828 Immobilisations corporelles 5 166 5 575 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 18 611 22 996 Titres mis en équivalence - Autres actifs financiers 2 263 2 661 Impôts différés actifs 2 472 2 796 Autres actifs non courants 118 277 ACTIF NON COURANT 160 706 166 545 Stocks et en-cours 516 411 Actifs sur contrats 29 148 29 216 Créances clients 105 432 115 097 Autres créances et comptes de régularisation 33 496 37 209 Valeurs mobilières de placement 579 1 056 Disponibilités 51 883 23 411 ACTIF COURANT 221 054 206 400 TOTAL DE L'ACTIF 381 760 372 945 PASSIF (en milliers d'euros) 31/12/2020 31/12/2019 Capital 6 604 6 597 Prime d'émission et réserves consolidées 170 016 151 164 Résultat net part du groupe 26 132 26 409 Capitaux propres - part du groupe 202 752 184 170 Intérêts minoritaires 144 91 CAPITAUX PROPRES 202 896 184 261 Emprunts et dettes financières : part à + d'un an 3 913 5 697 Dettes de loyers : part à + d'un an 13 756 17 823 Impôts différés passifs 1 5 Provisions pour risques et charges 6 751 6 129 Autres passifs non courants 273 489 PASSIF NON COURANT 24 694 30 143 Emprunts et dettes financières : part à - d'un an 3 907 7 124 Dettes de loyers : part à - d'un an 5 240 5 435 Fournisseurs et autres créditeurs 30 572 30 576 Passifs sur contrat 18 319 14 722 Autres dettes courantes 96 132 100 684 PASSIF COURANT 154 170 158 541 TOTAL DU PASSIF 381 760 372 945

Compte de résultat au 31 décembre 2020 En K€ 31/12/2020 % 31/12/2019 % Chiffre d'affaires 426 382 100% 417 757 100% Autres produits de l'activité 421 242 Achats consommés et charges externes (86 216) (76 535) Charges de personnel (287 855) (288 213) Impôts et taxes (3 702) (3 056) Dotations aux amortissements et provisions (7 628) (7 412) Variation des stocks de produits en cours et de produits finis Autres produits et charges d'exploitation (187) 18 Résultat opérationnel d'activité 41 215 9,7% 42 801 10,2% Charges liées aux actions gratuites et assimilées (1 112) (1 484) Résultat opérationnel courant 40 103 9,4% 41 317 9,9% Autres produits et charges opérationnels (1 463) (1 464) Résultat opérationnel 38 640 9,1% 39 853 9,5% Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie Coût de l'endettement net (588) (725) Autres produits et charges financiers 169 416 Résultat financier (419) (309) Charges d'impôt (12 036) 31% (13 135) 33% Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalences Résultat net avant résultat des activités arrêtées ou en cours de cession 26 185 26 409 Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession Résultat net 26 185 6,1% 26 409 6,3% Part du groupe 26 132 26 409 Intérêts minoritaires 53 0 Nombre moyen pondéré d'actions 13 192 494 13 180 717 Résultat par action 1,98 2,00 Nombre moyen pondéré dilué d'actions 13 244 994 13 272 217 Résultat dilué par action* 1,97 1,99

Tableau des flux de trésorerie au 31 décembre 2020 (en milliers d'euros) 31/12/2020 31/12/2019 Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires) 26 185 26 409 Résultat des mises en équivalences - Dotations nettes aux amortissements et provisions et droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 6 346 6 857 Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés 1 049 1 484 Autres produits et charges calculés 212 - Produits de dividendes (89) Plus et moins-values de cession 998 24 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 34 790 34 685 Coût de l'endettement financier net 593 730 Charge d'impôt (y compris impôts différés) 11 849 13 135 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (A) 47 232 48 550 Impôts versés (B) (9 651) (15 382) Variation des clients et autres débiteurs © 8 541 (2 487) Variation des fournisseurs et autres créditeurs (C) 1 121 4 180 Variation du B.F.R lié à l'activité (y compris dette liée aux avantages aux personnels) 9 662 1 693 Flux net de trésorerie généré par l'activité (D) = (A+B+C) 47 243 34 861 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (1 023) (1 938) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 0 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières (7) 32 Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières - Variation des prêts et avances consenties 356 (70) Décaissements (encaissements) liés aux regroupements d'entreprises nets de leur trésorerie (6 768) Dividendes reçus 89 Autres flux Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (E) (674) (8 655) Sommes reçues des actionnaires lors d'augmentations de capital Sommes reçues lors de l'exercice des stock-options Rachats d'actions propres en vue d'annulation Rachats et reventes d'actions propres Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice : - Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (7 916) (8 703) - Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées Encaissements liés aux nouveaux emprunts 1 734 Remboursement d'emprunts (6 631) (6 722) Remboursement de dettes de loyers (5 048) (5 316) Intérêts financiers nets versés (595) (731) Rachat d'intérêts minoritaires ne donnant pas le contrôle Autres flux Flux net de trésorerie lié aux opérations de financements (F) (18 456) (21 472) Incidence des variations des cours des devises (G) (31) 25 Variation de trésorerie nette (D+E+F+G) 28 082 4 759 Trésorerie à l'ouverture 24 131 19 372 Trésorerie à la clôture 52 213 24 131

