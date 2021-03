Aubay : confirme ses prévisions de CA pour l'année 2021

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 426,38 ME en 2020, en croissance de 2,1% par rapport à 2019. ' La marge opérationnelle d'activité de 9,7% se situe au-delà des indications données lors de la publication du chiffre d'affaires annuel en janvier ' souligne le groupe.



Le résultat opérationnel ressort à 38,6 ME en baisse contenue de 3,0% après la prise en compte du coût des actions de performance pour 1,1 ME et du poste ' autres produits et charges opérationnels ' pour 1,5 ME, constitué principalement de charges de restructuration.



Le résultat net part du groupe se maintient à 26,1 ME, très proche du niveau record réalisé en 2019.



Les objectifs pour 2021 sont un chiffre d'affaires compris entre 440 ME et 450 ME et une marge opérationnelle d'activité entre 9,5% et 10,5%.



