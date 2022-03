Aubay : résultat net part du groupe record pour 2021

Aubay publie un résultat net part du groupe record pour 2021, en hausse de 31,7% à 34,4 millions d'euros, et une marge opérationnelle d'activité de 10,6%, supérieure à son objectif de rentabilité normative (entre 9,5 et 10,5%), pour un chiffre d'affaires en croissance de 10,4% à 470,6 millions.



Constatant ces performances, le conseil d'administration a décidé de proposer à l'AG du 10 mai un dividende définitif de 1,10 euro par action au titre de l'exercice écoulé, soit un solde de 0,76 euro compte tenu de l'acompte mis en paiement en novembre.



Jugeant ses indicateurs d'activité tous bien orientés, le groupe informatique vise en 2022 une croissance organique comprise entre 7 et 9% soit un chiffre d'affaires entre 504 et 513 millions d'euros et une marge opérationnelle d'activité entre 9,5 et 10,5%.



