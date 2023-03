Aubay : un résultat net annuel record

Aubay publie un résultat net part du groupe record à 35,6 millions d'euros au titre de 2022, contre 34,4 millions en 2021, et une marge opérationnelle d'activité en repli de 0,2 point à 10,4%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 9,1% à 513,5 millions.



Le conseil d'administration a décidé de proposer à l'AG du 16 mai un dividende de 1,20 euro par action au titre de 2022, soit un ratio de distribution de 45% du résultat net. Compte tenu de l'acompte mis en paiement le 10 novembre, le solde à verser s'élèvera à 0,70 euro.



Aubay prévoit en 2023 une croissance interne de son chiffre d'affaires comprise entre +5 et 7%, soit une fourchette de 540 à 550 millions d'euros. La marge opérationnelle d'activité devrait quant à elle se situer entre 9,5 et 10,5% du chiffre d'affaires.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.