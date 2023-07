L'aéroport d'Auckland a nommé Darren Evans au poste de Chief Safety & Risk Officer, un poste de direction nouvellement créé, axé sur l'identification, la gestion et l'assurance de la sécurité et de la gestion des risques de l'organisation. M. Evans possède 30 ans d'expérience en matière de gestion de la sécurité et des risques dans plusieurs secteurs, notamment l'aviation et la construction, et plus récemment chez Air New Zealand. Carrie Hurihanganui, directrice générale de l'aéroport d'Auckland, a déclaré que la création d'un poste de responsable de la sécurité et des risques reflétait l'importance que la société accordait à la gestion des risques liés à la réalisation de grands projets de construction dans le contexte du retour des avions et des passagers après la pandémie.

M. Evans rejoint l'aéroport d'Auckland le 13 novembre, en provenance d'Air New Zealand où il occupe le poste de directeur général de la sécurité des personnes et de la médecine aéronautique, une fonction de direction responsable de la définition et de la mise en œuvre de la stratégie de la compagnie en matière de santé, de sécurité, de bien-être et de médecine. Avant de rejoindre Air New Zealand, M. Evans a dirigé des stratégies et des responsabilités en matière de santé et de sécurité au sein de sociétés multinationales d'ingénierie, de conception et de construction, ainsi que dans les secteurs des services publics, des infrastructures et des services financiers.