L'aéroport d'Auckland relève ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2023 en raison de la reprise de la demande.

Les facteurs de charge élevés des avions et la vigueur continue de la capacité de sièges internationaux à terme devraient alimenter la reprise en cours, a déclaré le plus grand opérateur aéroportuaire de Nouvelle-Zélande.

Plus tôt cette année, la Nouvelle-Zélande a rouvert ses frontières et assoupli les restrictions qui ont conduit à l'une des plus faibles charges de cas de COVID-19 au monde. Début avril, le pays a accueilli des centaines de voyageurs en provenance d'Australie pour la première fois depuis la mi-2021.

"Nous sommes de plus en plus confiants dans le retour à la normale de l'aviation", a déclaré le directeur général Carrie Hurihanganui, ajoutant que le système mondial de l'aviation continue d'être affecté par le manque de disponibilité des équipages et du personnel au sol.

La société prévoit un bénéfice sous-jacent après impôts compris entre 100 millions de NZ$ (56,64 millions de dollars) et 130 millions de NZ$ pour l'année, contre 50 millions de NZ$ à 100 millions de NZ$ prévus précédemment.

L'aéroport d'Auckland prévoit maintenant que le nombre de passagers internationaux se situera entre 60 % et 70 % des niveaux pré-pandémiques pour l'année, et le nombre de passagers domestiques entre 85 % et 90 % de ces niveaux.

(1 $ = 1,7655 dollars néo-zélandais)