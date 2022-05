Larmes et chocolat alors que la Nouvelle-Zélande ouvre ses frontières à 60 pays supplémentaires

Des artistes culturels maoris ont chanté des chansons à la porte des arrivées à Auckland et les voyageurs ont reçu des barres de chocolat populaires fabriquées localement alors que les premiers vols arrivaient de Los Angeles et San Francisco.

Les amis et la famille se sont embrassés et ont pleuré alors que les gens étaient réunis pour ce qui était pour certains la première fois depuis plus de deux ans.

Garth Halliday, qui attendait à l'aéroport l'atterrissage de son fils, de sa belle-fille et de son petit-fils en provenance de Londres, a déclaré aux médias locaux que cela le rendait heureux et ému de voir tant de familles réunies.

La Nouvelle-Zélande avait mis en place des mesures de restriction parmi les plus strictes au monde pendant la pandémie et n'a commencé que récemment à assouplir ces mesures de plus en plus impopulaires, dans l'espoir de relancer le tourisme et d'atténuer les pénuries de main-d'œuvre maintenant que la variante Omicron est répandue dans le pays.

Les frontières ont été ouvertes aux Néo-Zélandais et aux Australiens en février et mars. Désormais, les visiteurs d'environ 60 pays dispensés de visa peuvent entrer à condition d'être vaccinés et d'avoir un test négatif pour le COVID. Il n'y a aucune exigence d'isolement.

Le Premier ministre néo-zélandais, Jacinda Ardern, a déclaré aux participants du Sommet des affaires américaines à Auckland que les visiteurs étrangers vont vraiment "ramener une pièce qui a manqué à la Nouvelle-Zélande et aux Néo-Zélandais".

Lundi, 43 vols internationaux étaient prévus à l'arrivée ou au départ de l'aéroport international d'Auckland, transportant environ 9 000 passagers.

Leanne Geraghty, directrice de la clientèle et des ventes d'Air New Zealand, a déclaré que la demande avait dépassé les attentes, de nombreux services faisant le plein.

"C'est une bonne nouvelle pour l'industrie touristique néo-zélandaise qui a traversé une tempête difficile", a-t-elle déclaré.

Les touristes d'un certain nombre de pays, dont l'Inde et la Chine, continuent d'être interdits, les restrictions les concernant n'étant pas levées avant octobre.

(L'histoire est mise à jour pour corriger le jour de la semaine dans le premier paragraphe)