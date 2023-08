Auckland International Airport Limited est un propriétaire et exploitant d'un aéroport, fournissant des infrastructures et des services pour faciliter le mouvement des avions, des passagers et du fret. Les secteurs de la société comprennent l'activité aéronautique, la vente au détail et l'immobilier. Son activité aéronautique fournit des services qui facilitent le mouvement des avions, des passagers et du fret et fournit des services publics qui soutiennent l'aéroport. L'entreprise aéronautique perçoit également des revenus de location provenant de l'espace loué dans des installations telles que les terminaux. Son activité de vente au détail fournit des services aux détaillants dans les terminaux et fournit des installations de stationnement pour les passagers, les visiteurs et le personnel de l'aéroport. Son activité immobilière génère des revenus locatifs à partir de l'espace loué sur le terrain de l'aéroport en dehors des terminaux, y compris les bâtiments de fret, les hangars, les magasins et d'autres propriétés d'investissement autonomes. Son secteur consommateurs comprend la fourniture de commodités pour les commerces de détail à la fois dans le terminal et dans la zone environnante.

Secteur Services aéroportuaires