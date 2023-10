Auckland International Airport Limited fournit des installations aéroportuaires, des infrastructures de soutien et des services aéronautiques à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Il est engagé dans des activités aéronautiques, des concessions de vente au détail et des parkings sur l'aéroport, des propriétés d'investissement autonomes et d'autres charges et loyers associés à l'exploitation d'un aéroport. Ses secteurs d'activité sont l'aéronautique, le commerce de détail et l'immobilier. L'activité aéronautique fournit des services qui facilitent le mouvement des avions, des passagers et du fret, ainsi que des services publics qui soutiennent l'aéroport. L'activité aéronautique tire également des revenus de la location d'espaces dans des installations telles que les terminaux. L'activité de vente au détail fournit des services aux détaillants dans les terminaux et fournit des parkings pour les passagers, les visiteurs et le personnel de l'aéroport. L'activité immobilière tire des revenus de la location d'espaces sur les terrains de l'aéroport en dehors des terminaux, y compris les bâtiments de fret, les hangars et les immeubles de placement autonomes.

Secteur Services aéroportuaires