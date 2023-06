Le maire d'Auckland propose de vendre sa participation dans le plus grand aéroport de Nouvelle-Zélande

L'aéroport, le plus grand de Nouvelle-Zélande, a une valeur de marché d'environ 13 milliards de dollars néo-zélandais (8,25 milliards de dollars), ce qui signifie que la participation de la ville vaut actuellement environ 2,4 milliards de dollars néo-zélandais. Elle est le premier actionnaire de l'exploitant de l'aéroport.

Le maire d'Auckland, Wayne Brown, a déclaré dans un communiqué que la vente améliorerait de façon permanente la situation financière du conseil municipal, l'aidant à combler un déficit budgétaire de 325 millions de dollars et à éviter les coupes dans les services.

Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2022, la dette de la ville s'élevait à 11,1 milliards de dollars néo-zélandais, un chiffre qui devrait avoir augmenté au cours de l'année actuelle.

Un porte-parole de l'AIA a déclaré dans un courriel que la société n'avait aucune inquiétude quant à la vente proposée de la participation, qui n'affecterait pas les opérations quotidiennes, et qu'il appartenait aux investisseurs de prendre leurs propres décisions. L'aéroport ne s'attend pas à être impliqué dans un quelconque processus de vente, a ajouté le porte-parole.

Selon la proposition du maire, les impôts des collectivités locales, connus sous le nom de taux, n'augmenteraient que de 6,7 %, ce qui correspond au taux d'inflation de la Nouvelle-Zélande, et les autres services de la ville ne devraient pas être réduits.

"Il est absolument insensé de conserver ces actions alors que nous pourrions réaliser des plus-values et effacer définitivement 2 milliards de dollars néo-zélandais de dettes des comptes de la municipalité. Les économies ainsi réalisées sont énormes", a déclaré M. Brown. "Si nous ne vendons pas maintenant, nous devrons augmenter les tarifs à deux chiffres et procéder à des coupes plus importantes.

Le plan doit être approuvé à la majorité par les membres élus du conseil municipal lors d'un vote prévu le 8 juin, et son adoption n'est pas garantie.

Les membres du conseil qui s'opposent à la vente de la participation dans l'aéroport ont fait remarquer qu'elle fournissait traditionnellement des revenus annuels importants à la ville par le biais de paiements de dividendes.

Le conseiller Alf Filipaina a déclaré à Radio New Zealand qu'il était opposé à la vente parce que les bénéfices réalisés par l'aéroport ne seraient pas réinvestis dans la communauté.

(1 $ = 1,5763 dollar néo-zélandais)