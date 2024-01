Auction Technology Group PLC est une entreprise technologique basée au Royaume-Uni. L'entreprise est l'opérateur de places de marché pour les ventes aux enchères en ligne. La société opère à travers quatre segments : Arts et antiquités (A&A), Industrie et commerce (I&C), Services d'enchères et Contenu. Le segment A&A se concentre sur l'accès des maisons de vente aux enchères spécialisées dans la vente d'objets d'art et d'antiquités aux plateformes thesaleroom.com, liveauctioneers.com et lot-tissimo.com. Le segment I&C offre aux maisons de vente aux enchères spécialisées dans la vente de biens industriels et commerciaux et de machines l'accès aux plateformes BidSpotter.com, BidSpotter.co.uk et Proxibid.com, ainsi qu'à i-bidder.com pour les surplus des consommateurs et les retours des détaillants. Le segment des services de vente aux enchères comprend les produits de back-office des maisons de vente aux enchères avec la mobilité des enchères et d'autres produits en marque blanche, y compris Wavebid.com. Le segment Contenu se concentre sur le magazine papier et en ligne Antiques Trade Gazette. Il vend également des abonnements à la Gazette.

Secteur Internet