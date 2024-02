Auctus Investment Group Limited est un gestionnaire d'investissement mondial basé en Australie. La société se concentre sur les opportunités dans les domaines du capital-investissement, des infrastructures et de l'immobilier d'exploitation. Elle investit dans des secteurs de croissance bénéficiant de vents contraires et d'un important potentiel d'expansion. La société donne accès à ces opportunités du marché privé par le biais de fonds d'investissement aux investisseurs de gros, aux family offices et aux investisseurs institutionnels.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds