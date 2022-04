Audacia : Invest Securities reste à achat, réduit sa cible

Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Audacia avec un objectif de cours revu de 10 à 9,6 euros, pour tenir compte de la hausse du WACC (coût moyen pondéré du capital) et avec des estimations marginalement ajustées.



'Avec des résultats et une situation financière meilleurs que prévu à fin 2021, la société de gestion est aujourd'hui bien armée pour déployer sa nouvelle stratégie axée sur les fonds thématiques', juge l'analyste.



Selon lui, 'l'exercice 2022 sera un point de rendez-vous important, puisque les nouveaux fonds doivent devenir le premier contributeur au CA total (72% attendu en 2022 contre 20% en 2021), permettant de crédibiliser la stratégie'.



