COMMUNIQUÉ DE PRESSE – JEUDI 27 JUIN 2024, 18h45





CAPITAL IMMOBILIER

AUDACIA ANNONCE L’INAUGURATION A REIMS DE SA 3EME RÉSIDENCE DE COLIVING

DE PRES DE 6 000 M2 EN PARTENARIAT AVEC SHARIES









Audacia, l’un des pionniers en France de l’investissement en résidences de coliving est heureux d’annoncer l’inauguration de sa troisième résidence en partenariat avec Sharies, acteur innovant du Logement et pionnier du coliving en France. Il s’agit de la plus grande résidence du parc Sharies et de la plus importante de France sur ce concept mixte.

Par cette implantation majeure, Sharies renforce sa présence dans le Grand-Est tout juste un an après celle lancée à Nancy. Inaugurée le 27 juin, cette résidence rémoise incarne parfaitement le modèle de la société en offrant un lieu de vie unique, hybride et esthétique, incluant appartements partagés, espaces de travail et restauration. Située au cœur du quartier d'affaires Clairmarais, à proximité immédiate du centre-ville, cette résidence d'exception propose une gamme de logements "clé en main" à la location, des espaces de travail indépendants ou partagés, et un restaurant.





Fruit de l’association d’Audacia et de Sharies

Cette résidence dote la Métropole d’une offre innovante de logements en location soigneusement aménagés et décorés, permettant d'accueillir près de [166] locataires répartis sur des typologies d’appartements allant du Studio au 7 pièces partagés.





Une offre adaptée au locataire urbain

Adaptée au locataire urbain d'aujourd'hui, qu’il soit étudiant, actif, professionnel ou retraité, chaque locataire dispose en effet d’un chez soi confortable répondant à des standards hôteliers de qualité : équipements, literie, isolation acoustique…, et bénéficie en plus d’espaces communs partagés intégrant de nombreux services : fitness, espace événementiel, espace de travail, blanchisserie… Le tout, proposé au travers d’une offre locative “tout inclus” intégrant abonnements et consommations, Internet, ménage, linge de maison et services.





Les appartements partagés

Composé de 4 à 6 chambres, chaque appartement partagé offre deux types de chambres individuelles : Premium et First, en fonction de leur superficie. Chaque chambre intègre une salle d'eau privative et bénéficie de l'accès aux généreux espaces communs du logement : cuisine, salon/séjour, ainsi qu'aux nombreux services proposés par la résidence.





Les appartements individuels

Cette résidence propose également une gamme de logements individuels répartie entre Studio et 2 pièces. Ces typologies de logement bénéficient bien entendu elles-aussi de l'accès à l'ensemble des services de la résidence.

Profondément engagée dans la création de lieux de vie uniques, locaux et conviviaux, Sharies intègre ses utilisateurs au cœur de sa réflexion en vue de proposer une expérience répondant aux besoins et aux usages du locataire urbain d’aujourd’hui, avide de toujours plus de simplicité, de qualité et de flexibilité.





Olivier de Panafieu, Directeur Général d’Audacia déclare : « Cette implantation est un nouveau chapitre de notre aventure avec Sharies marquée du signe de l’audace : celle d’avoir lancé ce concept complet il y a deux ans et maintenant de révolutionner l’offre d’habitation en région rémoise avec un ensemble aussi vaste et ambitieux ».





Julien Morville, co-fondateur de Sharies précise : « Nous avons choisi une localisation stratégique, au cœur d’une polarité tertiaire structurante, à proximité immédiate du centre-ville et de la gare TGV qui relie Paris en 45 min. Véritable alternative à l’expérience souvent médiocre apportée par le marché traditionnel, notre offre se positionne sur des standards de qualité incomparables, mais surtout simplifie la vie de nos résidents, afin de leur redonner ce qu'ils ont certainement aujourd’hui de plus précieux... du temps. »





Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2024 : mardi 23 juillet 2024 (après Bourse).





A propos d’AUDACIA

Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :

Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;

Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé ;

Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense ainsi que les solutions novatrices pour relever les défis de la transition énergétique et de la santé.

Depuis sa création, Audacia a investi dans plus de 400 entreprises, dont plus de 130 actives.

Euronext Growth Paris : code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD - Eligible PEA PME et PEA





CONTACTS





AUDACIA

Éléonore de Rose

+33 1 56 43 48 00 /

+33 6 62 64 40 53

eleonore.derose@audacia.fr



ATOUT CAPITAL

Rodolphe Ossola

+33(0)1 56 69 61 80

info@atoutcapital.com





CAPVALUE

Gilles Broquelet / Dina Morin

+33 1 80 81 00 00

gbroquelet@capvalue.fr / dmorin@capvalue.fr

