Communiqué de presse 17 JANVIER 2024

AUDACIA annonce le lancement de son fonds de décarbonation deeptech : EXERGON

Le fonds EXERGON vise à soutenir, principalement en Europe [1] , le développement des technologies industrielles de décarbonation hautement innovantes telles que le nouveau nucléaire, l’hydrogène, le stockage énergétique et l’efficacité énergétique.

[1] Combinant compétences techniques et financières ainsi qu’une identité résolument entrepreneuriale, l’équipe de gestion d’EXERGON compte déjà six personnes dont Giuseppe SANGIOVANNI, co-fondateur & Managing Partner, Vincent BRILLAULT, Managing Partner, Pauline COLIN, Principal, et Edmund HARM, Associate.

Grâce à des early investors pleinement engagés, EXERGON a déjà clôturé ses deux premiers investissements. Le premier avec son entrée au capital de STELLARIA, une start-up essaimée par le CEA développant des réacteurs nucléaires modulaires de quatrième génération à sels fondus. Le deuxième avec son entrée au capital d’une start-up de reconditionnement de batteries lithium-ion. Par ailleurs, EXERGON est également en négociations avancées pour la clôture de trois nouveaux investissements.

D’après l’Agence internationale de l’énergie, 46% des technologies nécessaires à l’atteinte d’une société neutre en carbone à l’horizon 2050 n’existent pas ou sont encore en développement[2]. L’allocation de capital financier et humain au développement de ces technologies, en particulier en Europe où les innovations dans ce domaine sont nombreuses, n’est pourtant pas suffisante pour atteindre dans les temps nos objectifs de lutte contre le réchauffement climatique[3].

C’est fort de ce constat que Charles BEIGBEDER, entrepreneur et Président de la société Audacia, a décidé de co-fonder, avec Giuseppe SANGIOVANNI, ingénieur nucléaire du Politecnico di Milano et professionnel des fusions acquisitions, un projet de fonds dédié à la transition énergétique : EXERGON. En thermodynamique, l’exergie est une grandeur physique permettant de mesurer la qualité de l’énergie. Elle correspond à la part d’énergie que l’on peut récupérer pour la transformer en travail utile. Inspiré de l’exergie, le projet EXERGON vise à accélérer le développement des technologies industrielles de décarbonation telles que le nouveau nucléaire, l’hydrogène, le stockage d’énergie et l’efficacité énergétique. L’approche multistage[4] d’EXERGON lui permettra d’accompagner les sociétés de son portefeuille au long de leur développement technique.

L’équipe de gestion constituée par Audacia associe les compétences technologiques et financières nécessaires à l’identification et au développement des technologies industrielles de décarbonation les plus innovantes. Rejoignant Giuseppe SANGIOVANNI, Managing Partner, l’équipe comprend également Vincent BRILLAULT, Managing Partner et ancien Managing Director du fonds de capital risque d’Air Liquide, Pauline COLIN, Principal et ancienne Senior Manager dans le fonds de capital risque de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, et Edmund HARM, Associate et ancien consultant chez Mars&Co.

Alliant esprit entrepreneurial et compréhension poussée des technologies de décarbonation, EXERGON vise à remplir un triple objectif : investir dans des technologies européennes permettant d’accélérer la décarbonation, augmenter l’efficacité énergétique de notre économie et optimiser la chaîne d’approvisionnement de matériaux critiques nécessaires à la transition énergétique.

Olivier de PANAFIEU, Directeur Général d’AUDACIA : « Avec l’incubation de ce nouveau fonds de deeptech industriel dédié à la décarbonation, Audacia confirme sa capacité à attirer le capital humain et financier lui permettant d’affirmer sa spécificité dans le paysage du capital-risque. Pour le Groupe Audacia, cette nouvelle verticale sur la transition énergétique vient s’ajouter à celles, déjà lancée, sur les Technologies Quantiques, le New Space et la Santé. Ce lancement est ainsi parfaitement en ligne avec la stratégie d’Audacia d’un renforcement de son activité dans le capital risque innovant. »

Giuseppe SANGIOVANNI, co-fondateur et Managing Partner d’EXERGON : « Alors qu’à la COP28, une vingtaine de pays ont appelé à tripler les capacités de l’énergie nucléaire d’ici à 2050, les signaux de réveil du nucléaire se multiplient. Avec EXERGON, nous voulons avoir un impact puissant et durable sur le monde de demain. Le renforcement récent de l’équipe permettra d’accélérer l’investissement dans les technologies innovantes essentielles pour une société neutre en carbone, notamment dans le nouveau nucléaire, l’hydrogène, le stockage énergétique et l’efficacité énergétique. »

AVERTISSEMENT

Ce communiqué ne constitue ni une recommandation d’achat ou de vente, ni une incitation à l’investissement dans les parts du Fonds. En prenant la décision d’investir, les investisseurs avertis potentiels doivent se fier à leur propre examen des caractéristiques du Fonds telles qu’elles sont exposées dans les statuts du Fonds, en intégrant les avantages et les risques (listés au sein de l’Annexe 1 « Profil de risques » des statuts du Fonds). Toute personne désirant investir dans le Fonds doit être pleinement consciente que son capital n’est pas garanti, peut ne pas lui être restitué ou ne l’être que partiellement et n’est pas destiné à constituer la totalité de son portefeuille, et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Ce communiqué est à caractère purement informatif et permet aux investisseurs avertis ou à leurs conseillers de disposer d’informations préliminaires concernant le Fonds.

Le Fonds est un fonds professionnel spécialisé constitué sous forme de société de libre partenariat. Il s’agit d’un fonds d’investissement alternatif non agréé par l’Autorité des marchés financiers qui peut adopter des règles d’investissement qui dérogent aux règles et principes généraux applicables aux fonds d’investissement agréés par l’Autorité des marchés financiers. La souscription et l’acquisition des parts du Fonds est réservée aux investisseurs mentionnés aux articles L. 214-162-1 et L. 214-144 du Code monétaire et financier et à l’article 423-27-1 du Règlement Général de l’AMF (soit, en particulier, à des investisseurs professionnels ou des investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 100 000 euros). La société de gestion du Fonds est Audacia, société anonyme, dont le siège social est situé 58, rue d’Hauteville 75010 Paris, agréée en France par l’Autorité des marchés financiers en tant que société de gestion AIFM sous le numéro GP-09000025.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires annuel 2023 : le mardi 27 février 2024, après Bourse.

A propos d’AUDACIA, « Maison Entrepreneuriale de Private Equity »

Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :

Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;

Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé ;

Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense ainsi que les solutions novatrices pour relever les défis de la transition énergétique et de la santé.

Euronext Growth Paris : code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD

Eligible PEA PME et PEA

