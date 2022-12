Audacia SAS

Audacia : OLIVIER DE PANAFIEU NOMMÉ DIRECTEUR GENERAL



13-Déc-2022 / 07:30 CET/CEST

olivier de panafieu

NOMMÉ Directeur général

Paris, le 13 décembre 2022. AUDACIA (code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD), acteur innovant du capital-investissement en France, annonce l’arrivée d’Olivier de Panafieu en tant que Directeur général. Ce renforcement managérial constitue une étape structurante pour conforter la mise en œuvre du plan stratégique défini par AUDACIA et accélérer le développement de sa gamme de fonds. Diplômé d’HEC, Olivier de Panafieu, 52 ans, dispose de près de 30 années d'expérience dans le conseil de direction générale, auprès d'acteurs majeurs de l’investissement dans plusieurs pays. Il entre en 2000 au sein du cabinet de conseil en stratégie Roland Berger où il créé l’activité de conseil auprès des fonds d’investissement, et la développe pour en faire un acteur leader en France puis dans de nombreux pays. Il y accompagne le développement de plusieurs centaines de sociétés sous LBO. Nommé à la tête du bureau de Paris il y a 5 ans, il a fortement contribué à la redynamisation de l’activité. En 2016, il co-fonde B&Capital, société de gestion de capital investissement en partenariat avec Roland Berger, avec laquelle il collecte avec son équipe plusieurs centaines de millions d’euros et dont l’objectif est d’accompagner des projets de croissance, de transformation et d’internationalisation de PME aux côtés des dirigeants. En s’appuyant sur l’expertise reconnue d’Olivier de Panafieu, AUDACIA se donne les moyens d’accélérer son plan stratégique sur ses trois activités : le capital innovation, le capital développement et le capital immobilier. Simultanément à sa nomination, Olivier de Panafieu marque son engagement fort en entrant au capital de l’entreprise par acquisition de titres et à travers un programme d’attribution d’actions, qui lui permettront de devenir un actionnaire de référence. Pour Charles Beigbeder, Président d’AUDACIA : « Je connais Olivier depuis 20 ans. Nous avons travaillé ensemble il y a quelques années. Je mesure la chance de pouvoir compter sur ses compétences pluridisciplinaires et son énergie entrepreneuriale communicative. En combinant nos forces, nous renforçons l’agilité d’AUDACIA et la singularité de nos fonds. » Olivier de Panafieu déclare : « J’ai toujours apprécié le sens visionnaire de Charles et sa capacité à détecter les tendances. Ensemble, nous ferons véritablement d’AUDACIA une maison de private equity au service des entrepreneurs lors des différentes étapes de leurs développements professionnels.» Prochaine publication : Chiffre d’affaires annuel 2022 : le mardi 28 février 2023, après Bourse. A propos d’AUDACIA, « La Maison Entrepreneuriale de Private Equity » Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée : Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;

Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé ;

Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense et aux solutions innovantes répondant aux défis de la transition énergétique. Depuis sa création, Audacia a investi dans plus de 350 entreprises. Euronext Growth Paris : code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD, Eligible PEA PME et PEA Contacts Direction de la communication Eléonore de Rose +33 (0)1 56 43 48 00 contact@audacia.fr Communication financière/Relations presse Gilles Broquelet/Dina Morin +33 (0)1 80 81 00 00 info@capvalue.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



