Audacia SAS:

LANCEMENT DE NATURE4GROWTH, FONDS DE CAPITAL Développement INNOVANT POUR LA TRANSITION ALIMENTAIRE DURABLE

En quelques années, Audacia est devenu un acteur européen reconnu dans le financement des innovations technologiques de rupture comme l'atteste le succès du fonds Quantonation, pionnier mondial des technologies quantiques, et ses autres fonds dédiés au new space - Geodesic - et prochainement au nucléaire - Isospin. Audacia poursuit ses investissements dans les fonds innovants à fort potentiel avec le lancement du FPCI Nature4Growth dédié à la Transition Alimentaire Durable. Ce fonds inédit, qui a vocation à accélérer la Révolution Alimentaire Durable en Europe, s'inscrit dans le plan d'investissement « France 2030 » du Gouvernement pour mieux vivre et mieux produire en France à l'horizon 2030. La Transition Alimentaire Durable y est définie comme un objectif prioritaire avec un budget alloué de deux milliards d'euros pour promouvoir une alimentation saine, durable et traçable. Tout au long de son cycle de vie, Nature4Growth bénéficiera de l'expertise d'Audacia et de sa plateforme centrale afin de l'accompagner au mieux dans l'atteinte de ses objectifs.

La Transition Alimentaire Durable : un marché de $6trn1 répondant à cinq enjeux majeurs

Quatrième révolution écologique, après celles de l'énergie, de la mobilité et du bâtiment, la transition alimentaire est en pleine accélération. Ce marché regroupe un large éventail de technologies, qui se complètent : Agriculture raisonnée et régénérative, Bio, FoodTech et Technologies à Émissions Négatives (TEN).

Les années 1950-1960 ont connu la Révolution Verte, marquées par le développement de technologies synthétiques, efficientes souvent polluantes et parfois dangereuses. Désormais, les secteurs de l'agro-alimentaire et de l'agriculture sont confrontés à des défis vitaux, démographiques, climatiques et écologiques.

Devenue une « évidence », la Transition Alimentaire Durable répond à cinq défis extra-financiers majeurs :

La santé et la nutrition, en assurant la sécurité alimentaire et nutritionnelle de tous La réduction des gaz à effet de serre (GES) et la lutte contre le réchauffement climatique Le développement social et économique, par la création d'emplois, notamment en milieu rural et dans les régions L'efficacité, en compensant la baisse de productivité liée au changement climatique et en diminuant le gaspillage alimentaire La préservation de l'environnement et des ressources naturelles (biodiversité, terre, eau, air)

Nature4Growth : fonds pionnier de capital développement innovant, spécialisé dans l'agro-alimentaire et l'agriculture

Pour accélérer la Transition Alimentaire Durable, Nature4Growth entend soutenir des entrepreneurs engagés à travers une stratégie de filière, qui vise à fédérer les acteurs de la chaîne agricole et agro-alimentaire. Nature4Growth est l'un des pionniers du secteur et opérera en Europe notamment en France, au Benelux et en Allemagne.

Agriculture et élevage, transformation, distribution, le fonds se focalisera sur les défis de la filière, qui constituent autant d'opportunités d'investissements. Les cibles du fonds sont des sociétés innovantes, avec un modèle d'affaires et une rentabilité établie et un fort potentiel de croissance et qui devront changer d'échelle (« Scale-up ») en Europe. A ce titre, Nature4Growth interviendra sur des problématiques variées telles que la montée en puissance et l'optimisation d'innovations incrémentales : les protéines végétales, les produits de la mer, l'AgTech et le FarmTech, les boissons innovantes, les technologies visant à réduire les gaz à effet de serre, le packaging innovant et l'optimisation industrielle durable entre autres.

Le fonds s'appuiera sur une approche innovante de l'Impact : se spécialiser sur un seul écosystème intégré, en mobilisant tous les acteurs de la chaîne, de l'agriculture, à l'agroalimentaire et à la distribution, pour piloter de vrais changements au niveau de la filière. Cette expertise permettra de sélectionner des cibles prometteuses, de les accompagner dans leur développement et de suivre rigoureusement leur impact, avec des KPIs extra-financiers tangibles et mesurables.

Les cinq axes extra-financiers du fonds (Santé/Nutrition, Réduction des émissions de CO2 et de GES, Social Régional, Efficience et Environnement), ont été soigneusement sélectionnés autour des priorités stratégiques des secteurs de l'agriculture et de l'agro-alimentaire. Ils permettront d'accompagner le changement d'échelle des PME et des territoires européens tout en participant à la création d'emplois.

Nature4Growth dispose d'un dealflow déjà fourni, à l'étude et devrait permettre de contribuer à l'objectif d'investir dans une quinzaine de participations maximum, pour un total cible de 100 M?.

Pour Charles Beigbeder, Président d'Audacia : « Nature4Growth rentre parfaitement dans la stratégie d'investissement d'Audacia qui vise à couvrir des secteurs futurs de l'économie en croissance et peu traités par les acteurs classiques. Comme pour Quantonation et le Coliving, Audacia cherchera à identifier et accompagner les licornes de demain dans leurs domaines respectifs. »

Roger Jann, co-fondateur de Nature4Growth, déclare : « La Transition Alimentaire Durable va générer d'abondantes opportunités d'investissements. Notre approche focalisée sur l'agriculture et l'agro-alimentaire nous permettra de creuser notre sillon et de détecter les futures pépites du secteur, créatrices de valeur. Il s'agit de financer et d'accompagner la montée en puissance de technologies durables européennes, pour qu'elles restent européennes et deviennent des références mondiales »

A propos de Nature4Growth

Conseillé par Roger JANN et Dylan THUILLIER, experts de l'investissement durable et de l'agriculture et de l'alimentation durables, le FPCI NATURE4GROWTH a vocation à accélérer la Révolution Alimentaire Durable en Europe en s'appuyant sur une logique fédératrice pour les filières agricoles et agro-alimentaire. Le fonds investira dans des sociétés souvent rentables et leaders dans leur segment. D'une durée de vie de 13 ans incluant une période d'investissement de 5 ans, ce fonds qui vise une taille cible de 100 M?, envisage 15 participations maximum en minoritaire, principalement en France, Benelux, Allemagne et Zone Alémanique. La philosophie d'investissement de NATURE4GROWTH s'appuie sur deux leviers d'impacts stratégiques :

Changement d'échelle (Scale-Up) et européanisation du marché

Innovations incrémentales et technologiques sur toute la chaîne de valeur

A propos d'AUDACIA, « La Maison Entrepreneuriale de Private Equity »

Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, AUDACIA est un acteur indépendant du capital investissement.

AUDACIA attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :

le Capital Développement dans les PME en forte croissance

le Capital Immobilier, centré sur le Coliving, nouveau mode d'habitat partagé

le Capital Innovation dont le fonds Quantonation, premier fonds mondial dédié aux technologies quantiques.

Depuis sa création, la société a investi dans plus de 350 entreprises.

Euronext Growth Paris / code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD, Eligible PEA PME et PEA

www.audacia.fr

