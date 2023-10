Audacia SAS

amelioration sensible de la MARGE NETTE au s1 2023 Poursuite de la progression des Nouveaux Fonds Profitabilité opérationnelle supérieure à 15% Résultat net en croissance de 17% Confirmation des perspectives favorables Résultats financiers (M€)

Données non auditées 06.2023 06.2022 06.2022 retraité1 Chiffre d’affaires 4,2 5,0 3,8 Résultat d’exploitation 2 Taux de marge opérationnelle 0,7 15,8% 0,6 12,0% Résultat net Taux de marge nette 0,5 12,2% 0,4 8,7% 1 Le CA S1 2022 retraité exclut la commission de gestion exceptionnelle et non récurrente versée en 2022 au titre de 2021 pour Quantonation 1 2 Résultat d’exploitation après amortissement des écarts d’acquisition Audacia, maison entrepreneuriale de private equity, présente ses résultats semestriels 2023 en progression : Le chiffre d’affaires à 4,2 M€ affiche une légère croissance de 9% par rapport à celui du S1 2022 retraité 1 avec une contribution des Nouveaux Fonds à hauteur de 42% contre 39%.

Le résultat d’exploitation s’établit à 0,7 M€, faisant ressortir une marge opérationnelle de 15,8% en hausse de 3,8 pts.

Le résultat net à 0,5 M€ est en augmentation de 17% permettant d’atteindre une profitabilité nette de 12,2% sur le semestre. Un semestre de transition pour les Nouveaux Fonds et une forte résilience des Fonds historiques. Le chiffre d’affaires du Groupe Audacia s’établit à 4,2 M€, en retrait de 0,8 M€ en données publiées mais en croissance de 0,4 M€ par rapport au CA S1 2022 retraité, excluant la commission de gestion exceptionnelle et non récurrente versée en 2022 au titre de 2021 pour Quantonation 1. L’activité des Nouveaux Fonds a notamment été portée par le succès du placement des Obligations Relance, la cession de la participation dans l’Hôtel Damantin, générant un TRI de 33% et quelques prises de participation ou souscriptions à des augmentations de capital pour Quantonation Ventures et Geodesic Expansion. En l’absence de levées majeures sur la période, le chiffre d’affaires des Nouveaux Fonds s’établit à 1,7 M€ en croissance de 13% par rapport au CA S1 2022 retraité1. Le chiffre d’affaires des Fonds historiques ressort à 2,4 M€ en hausse de 4% par rapport au S1 2022. Compte-tenu de prolongements successifs de la durée de vie des fonds pour permettre la cession des dernières participations en portefeuille, Audacia bénéficie plus longtemps que prévu de revenus sur ses Fonds ISF. Des coûts maitrisés permettant une amélioration des indicateurs de performance Au 1er semestre 2023, Audacia a enregistré des charges nettes d’exploitation pour un montant de

3,5 M€ contre 4,3 M€ pour la même période de 2022. Cette diminution provient essentiellement d’une baisse du poste « Autres achats et charges externes ». Dans un mouvement miroir, les charges de personnel ont progressé (+0,4 M€), reflétant la stratégie du groupe d’intégrer de nouveaux collaborateurs experts dans les nouveaux métiers d’Audacia, et de renforcer son équipe de management et celle dédiée aux levées de fonds Le Résultat d’exploitation2 affiche 0,7 M€, en progression de 10%, et fait ressortir un taux de marge opérationnelle de 15 8% contre 12,0% au S1 2022. Après prise en compte d’un résultat financier et d’un résultat exceptionnel à l’équilibre ainsi que d’un produit d’IS de 0,1 M€, le résultat net semestriel ressort à 0,5 M€, soit une croissance de 17% par rapport à la même période de l’année précédente. Le taux de marge nette atteint 12,2% soit une progression de 3,5 points par rapport à celui du S1 2022. Structure financière solide Au 30 juin 2023, les capitaux propres du Groupe Audacia s’élèvent à 13,0 M€, en hausse de 0,5 M€ par rapport à ceux du 31 décembre 2022. Les disponibilités et les valeurs mobilières de placement affichent 2,5 M€. Déduction faite des dettes financières (0,8 M€), la trésorerie nette du Groupe Audacia ressort à 1,8 M€. Perspectives favorables pour les prochains mois Comme précédemment annoncé, Audacia anticipe une activité en nette croissance sur ses trois métiers : Capital Innovation : Croissance très soutenue, portée par le lancement du second Fonds Quantonation, avec des objectifs de levées supérieurs à ceux réalisés pour le premier opus et sans compter le premier closing d’Expansion, fonds dédié au New Space, dont la levée est confirmée mais décalée de quelques mois pour terminer des discussions techniques. Le Capital Innovation en 2024 prévoit de doubler au moins ses actifs gérés sous l’effet d’une arrivée simultanée à maturité de ses initiatives ; Capital Développement : Croissance à 2 chiffres grâce au déploiement du dispositif des Obligations Relance et au développement du Fonds Constellation 3 ; Capital Immobilier : Léger tassement des actifs en portefeuille mais montée en puissance du nouveau véhicule Murs&Fonds avec la signature d’un engagement de souscription important ; La réalisation prévue des closings de Quantonation 2 et Expansion permettra une forte croissance du revenu issu des Nouveaux Fonds et confirmera la pertinence des choix stratégiques d’Audacia visant à accompagner le développement de fonds thématiques disruptifs. Prochaine publication :Chiffre d’affaires 2023 : 27 février 2024 (après Bourse). A propos d’AUDACIA, « Maison Entrepreneuriale de Private Equity » Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée : Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;

Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé ;

Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense et aux solutions innovantes répondant aux défis de la transition énergétique. Depuis sa création, Audacia a investi dans plus de 400 entreprises. Euronext Growth Paris : code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD Eligible PEA PME et PEA CONTACTS Éléonore de Rose +33 1 56 43 48 00 / +33 6 62 64 40 53 eleonore.derose@audacia.fr

