Audacia SAS: AUDACIA ANNONCE LE FINAL CLOSING A 91 M€ DE QUANTONATION VENTURES, FONDS D'AMORÇAGE DEDIE AUX TECHNOLOGIES QUANTIQUES

11-Juil-2022 / 07:00 CET/CEST

AUDACIA ANNONCE LE FINAL CLOSING A 91 M€ DE QUANTONATION VENTURES, fonds d'amorçage dédié aux technologies quantiques L'équipe fondatrice de Quantonation : De gauche à droite : O. Tonneau, C. Jurczak, JG Boinot-Tramoni, C. Beigbeder AUDACIA, acteur innovant du capital investissement en France, annonce le final closing de Quantonation Ventures, premier fonds dédié aux technologies quantiques à 91 M€, dépassant son objectif initial de 50M€. En trois ans, Quantonation a réussi à identifier et financer les startups quantiques les plus prometteuses au monde et à s'imposer comme le plus grand investisseur dans le domaine. Quantonation, le premier fonds venture dédié aux technologies quantiques Quantonation a été fondé avec l'intime conviction que la deuxième révolution quantique était en marche : la science édifiée avec succès au cours des 100 dernières années peut enfin être transformée en dispositifs et applications dans les domaines de la détection, des communications et de l'informatique. En l’espace de trois ans, Quantonation a réussi à développer une expertise unique, à mobiliser un large réseau d'experts, à établir des liens avec les principaux écosystèmes mondiaux pour trouver les meilleures entreprises lui permettant de constituer un portefeuille de 21 participations et de réaliser 2 sorties. Le fonds a investi dans des spin-outs des universités les plus reconnues à l’échelle mondiale comme le MIT, l'Ecole Polytechnique, l'Ecole Normale Supérieure, l'Institut d'Optique, l'Université d'Oxford, l'Université de Waterloo, l'Université de Sherbrooke etc. Le fonds a sourcé plus de 400 startups développant des technologies quantiques, ce qui constitue le dealflow le plus important du secteur. Quantonation 1, illustration de la montée en puissance de la seconde révolution quantique Après des premiers investissements réalisés via une holding ad-hoc amorcée par Audacia, Quantonation a créé en 2021 un nouveau véhicule d'investissement : le FCPI Quantonation 1. Ce fonds investit dans des entreprises en phase d'amorçage, du Seed à la Série A. Les entreprises du portefeuille ont levé au total plus de 100 M€ auprès de fonds de Venture Capital, matérialisant un fort appétit des co-investisseurs (x3 sur le ticket de Quantonation), et autant d'argent public non dilutif, traduisant l’intérêt marqué des gouvernements du monde entier pour les technologies quantiques. Depuis son lancement, le fonds a contribué à la création de plus de 200 emplois. Dans cet objectif de concrétiser l’impact de cette révolution quantique dans la vie quotidienne, Audacia a eu le privilège d’être rejoint par une multitude d’investisseurs : grands groupes industriels, fonds de fonds, family offices, avec le fort soutien du Fonds National d'Amorçage 2, géré par BPIFrance au nom de l'Etat français. Christophe Jurczak, Managing Partner, commente : "Grâce à ce final closing réussi, au-delà de notre objectif déjà ambitieux, nous pourrons continuer à soutenir les meilleures startups quantiques à l’échelle mondiale et accompagner de nombreux fondateurs visionnaires dans leur parcours entrepreneurial, à long terme. Ce sera également une excellente occasion d'élargir l'équipe et d'approfondir notre expertise scientifique au-delà de nos compétences actuelles. Cet incroyable voyage ne fait que commencer". Jonathan Sibilia, partner de Molten Ventures, déclare : "Quantonation est un excellent exemple de ce que nous recherchons lorsque nous investissons dans une nouvelle société de gestion : des experts capables de saisir la valeur d'une industrie émergente. Les entreprises de la deep-tech sont les moteurs à long terme d'un changement profond, nous devons les soutenir pour les aider à réaliser leur plein potentiel. Nous sommes convaincus par la vision de Quantonation et par sa capacité à incuber la prochaine génération d’entreprises de la deep-tech." Markus Solibieda, directeur général de BASF Venture Capital GmbH, indique : "L'informatique quantique peut avoir un impact majeur sur de nombreuses industries, notamment dans les secteurs chimique, pharmaceutique, automobile, aérospatial et financier. Quantonation a su se construire un solide track-record dans les entreprises de la deep-tech axées sur les applications industrielles. Nous sommes fiers de nous joindre à cet important investisseur dans les technologies quantiques pour soutenir les jeunes entreprises les plus prometteuses de ce domaine passionnant." Quantonation soutiendra également les entreprises à un stade ultérieur par le biais d'un autre véhicule dédié aux entreprises qui lèvent des tours de financement plus importants. Charles Beigbeder, Président Directeur Général d’Audacia, explique : "Après le succès de Quantonation 1, Quantonation Ventures a une opportunité fantastique de compléter son offre de véhicules d'investissement proposée aux LPs et de consolider sa position d'investisseur leader de l'économie quantique émergente. C'est pourquoi nous lançons Quantonation Opportunity Fund de Quantonation Ventures pour soutenir les scale-up des start-ups quantiques européennes." Le fonds Quantonation 1, géré par Quantonation Ventures et dont le siège est à Paris, investit à l'échelle mondiale, et s’appuie sur l'expertise de son équipe composée de Christophe Jurczak, PhD, Charles Beigbeder, Olivier Tonneau et Jean-Gabriel Boinot-Tramoni. Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 : mardi 26 juillet 2022, après Bourse. À propos de Quantonation Ventures Quantonation Ventures est le premier fonds de capital-risque dédié aux technologies quantiques. Il gère 91 millions d'euros via son premier véhicule Quantonation 1 et a déjà réalisé plus de 30 transactions. Nous investissons à l'échelle mondiale, en ciblant les entreprises en phase de pré-amorçage et d'amorçage dans les domaines de l'informatique quantique, de la communication quantique, de la détection quantique et de la physique fondamentale. Des domaines tels que la conception moléculaire, le calcul de haute performance, la cybersécurité ou la détection ultra-précise sont désormais portés par l'innovation basée sur la physique fondamentale et les technologies quantiques. Grâce à son expertise scientifique, Quantonation vise à soutenir la transition de ces technologies vers des produits commercialisables pour l'industrie. Les entreprises de notre portefeuille trouvent des alternatives au paradigme informatique non durable, guérissent des maladies qui semblaient incurables et fournissent les outils et les systèmes permettant d'accélérer massivement l'innovation humaine tout en consommant moins d'énergie. Audacia, société de gestion alternative basée à Paris avec une expertise reconnue dans le domaine des deep tech est l'un des premiers investisseurs de Quantonation Ventures et a incubé et soutenu Quantonation Ventures depuis sa création. A propos d’Audacia, la « Maison entrepreneuriale de Private Equity » Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur indépendant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée : Le Capital Développement, centré sur les PME en forte croissance, la transition alimentaire et les Obligations Relance ;

Le Capital Immobilier, centré sur le Coliving, nouveau mode d’habitat partagé ;

Le Capital Innovation, centré sur les technologies de rupture dans le quantique, l’aéronautique, le spatial, la défense et la transition énergétique. Depuis sa création, Audacia a investi dans plus de 350 entreprises. Euronext Growth Paris : code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD. Eligible PEA PME et PEA www.audacia.fr





