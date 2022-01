Audacia SAS

Audacia SAS: AUDACIA LANCE SON CLUB ACTIONNAIRES



26-Jan-2022 / 07:00 CET/CEST

AUDACIA LANCE SON CLUB ACTIONNAIRES Audacia, acteur innovant du capital investissement en France est heureux d'annoncer le lancement de son Club Actionnaires, espace dédié aux investisseurs individuels sur son site www.audacia.fr Ouvert à tous les actionnaires d'Audacia et à ceux qui souhaitent le devenir, le Club Actionnaires a pour ambition de contribuer à une meilleure connaissance de la société, de son activité et de sa stratégie tout en nouant une relation de confiance et de proximité entre la société et ses investisseurs particuliers. Le Club Actionnaires d'Audacia permet à chaque membre : De participer à des rencontres sous forme de réunions de présentation ou de webinars portant sur les thématiques innovantes d'investissement d'Audacia ;

De profiter d'avantages exclusifs tels que la participation à des salons et de tables rondes ;

D'être informé régulièrement des actualités de la société ;

De poser des questions aux dirigeants. Tout particulier, actionnaire ou désireux de le devenir, peut dès aujourd'hui se rendre sur le Club via le site internet d'Audacia, www.audacia.fr , depuis la rubrique « Club Actionnaires » (www.audacia.fr/club-actionnaires/) Charles Beigbeder, Président Directeur Général d'Audacia déclare : « Le Club Actionnaires se veut un lieu d'échange privilégié destiné à vous informer et à mieux vous connaître. Vous avez été plus de 2 000 à nous rejoindre lors de notre introduction en Bourse en octobre 2021 et nous tenions à vous remercier de la confiance dont vous nous témoignez. Audacia, la Maison entrepreneuriale de private equity vit une page passionnante de son histoire que nous sommes ravis de partager avec vous. A travers cet espace, qui sera régulièrement alimenté et ponctué par des rencontres, nous souhaitons répondre à vos attentes et construire avec vous une relation durable de proximité et de confiance. Nous vous attendons nombreux ! » A propos d'AUDACIA, « La Maison Entrepreneuriale de Private Equity » Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, AUDACIA est un acteur indépendant du capital investissement. AUDACIA attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée : le Capital Développement dans les PME en forte croissance

le Capital Immobilier, centré sur le Coliving, nouveau mode d'habitat partagé

