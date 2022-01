Audacia SAS: AUDACIA POURSUIT SON DEVELOPPEMENT DANS LE COLIVING

AUDACIA POURSUIT SON DEVELOPPEMENT DANS LE COLIVING

LANCEMENT D'UNE NOUVELLE RESIDENCE DE COLIVING A REIMS

Audacia E?le?vation, FPS destine? a? l'acquisition de résidences de Coliving, est heureux d'annoncer le lancement d'un deuxième actif résidentiel à Reims (51), de près de 5 900m2. Ce nouvel ensemble immobilier, proposera un large éventail de services et sera exploité par Sharies, leader dans le domaine du Coliving en France à compter du 4ème trimestre 2023.

Située en plein c?ur de Reims, à proximité immédiate de la gare TGV et du quartier d'affaires de Clairmarais, cette résidence composée de 166 chambres proposera une offre de logements individuels et partagés « clé en main » (loyer incluant notamment consommations, ménage, linge de maison et produits du quotidien), associée à de nombreux services partagés : salle de sport, espaces multimédia et événementiel, rooftop. Cette offre résidentielle sera complétée en pied d'immeuble par une programmation commerciale ouverte au public, comprenant une offre de restauration, une épicerie et un espace de Coworking.

L'opération structurée par Audacia, accompagné par la SOCFIM, banque immobilière du Groupe BPCE, porte sur un investissement en VEFA de 20 millions d'euros environ auprès du promoteur Citanium .

Selon Joseph-Marie Absil, Directeur Associé d'Audacia : « Nous sommes ravis de cette nouvelle acquisition ; le concept du Coliving tel que le conçoit Sharies est parfaitement adapté à toutes les grandes villes et trouvera parfaitement sa cible, auprès des actifs jeunes et moins jeunes, à Reims. En offrant des logements «plug and play» et des espaces de travail partagés, tout en ayant le souci de livrer un bâtiment à faibles émissions carbones et non énergivores, Citanium et Audacia répondent aux nouvelles attentes de consommation de logement et de bureau. »

Pour cette transaction, Audacia (Joseph-Marie Absil, Florence de La Ferrière et Anass Chraïbi) a été conseillé par le cabinet d'avocats Reinhart Marville Torre (Me Bertrand Thouny et Me Florence Renaudin, Immobilier, et Me Olivier Goldstein, Fiscalité) pour les aspects juridiques et fiscaux, et l'étude notariale Marais-Bastille (Me Matthieu Devynck), le vendeur ayant quant à lui été conseillé par l'étude notariale Groupe Monassier (Me Sonia Badaut).

A propos de SHARIES

Fondé en 2017 par Augustin Midon et Julien Morville et acteur pionnier du coliving en France, Sharies a pour mission de redéfinir les logements d'aujourd'hui pour en faire des espaces de vie diversifiés, chaleureux et confortables, adaptés aux besoins du quotidien.

Sharies est implanté à Marseille, Nancy, Paris, Nanterre et Bruxelles et proposera près de 1 150 chambres à l'horizon 2023, réparties à travers la France et la Belgique.

A propos d'AUDACIA, « La Maison Entrepreneuriale de Private Equity »

Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, AUDACIA est un acteur indépendant du capital investissement.

AUDACIA attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :

le Capital Développement dans les PME en forte croissance

le Capital Immobilier, centré sur le Coliving, nouveau mode d'habitat partagé

le Capital Innovation dont le fonds Quantonation, premier fonds mondial dédié aux technologies quantiques et le fonds Geodesic, dédié au NewSpace.

Depuis sa création, la société a investi dans plus de 350 entreprises.

Euronext Growth Paris : code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD, Eligible PEA PME et PEA

www.audacia.fr

