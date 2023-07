Audacia SAS

Audacia SAS: BILAN SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2023 DU CONTRAT DE LIQUIDITE D’AUDACIA



04-Juil-2023 / 18:30 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Communiqué de presse – MARDI 4 JUILLET 2023 BILAN SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2023

DU CONTRAT DE LIQUIDITE D’AUDACIA Au titre du contrat de liquidité confié par Audacia à Invest Securities, les moyens suivants figuraient au contrat de liquidité en date du 30 juin 2023 : 37 635 titres AUDACIA

55 540,33 € S1 2023 ACHAT VENTE Nombre de transactions 380 394 Nombre d’actions 17 205 16 164 Montant en capitaux 94 287,45 € 90 231,53 € Moyens figurant au compte de liquidité au 31/12/22: 36 594 titres AUDACIA

24 596,24 € Moyens figurant au compte de liquidité lors de sa mise en place : 0 titre

250 000 € Volume échangé à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en

capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 1er semestre 2023 : Achats Ventes Date Nombre de titres Capitaux (EUR) Nombre de titres Capitaux (EUR) 02/01/23 51 291,72 0,00 02/01/23 0,00 1 5,72 03/01/23 1 5,74 0,00 03/01/23 0,00 1 5,74 04/01/23 1 5,76 0,00 04/01/23 0,00 11 63,36 05/01/23 1 5,76 0,00 05/01/23 0,00 14 80,64 06/01/23 1 5,74 0,00 06/01/23 0,00 1 5,74 09/01/23 1 5,74 0,00 09/01/23 0,00 156 901,68 10/01/23 1 5,82 0,00 10/01/23 0,00 1 5,82 11/01/23 207 1 181,56 0,00 11/01/23 0,00 1 5,76 12/01/23 8 45,62 0,00 12/01/23 0,00 1 5,72 13/01/23 1 5,72 0,00 13/01/23 0,00 1 5,72 16/01/23 68 387,60 0,00 16/01/23 0,00 2 11,42 17/01/23 533 3 038,10 0,00 17/01/23 0,00 300 1 728,00 18/01/23 20 114,02 0,00 18/01/23 0,00 51 291,72 19/01/23 8 45,62 0,00 19/01/23 0,00 51 291,72 20/01/23 1 5,72 0,00 20/01/23 0,00 101 577,72 23/01/23 1 5,74 0,00 23/01/23 0,00 1 5,74 24/01/23 16 91,22 0,00 24/01/23 0,00 919 5 298,04 25/01/23 1 5,80 0,00 25/01/23 0,00 578 3 355,29 26/01/23 1 5,82 0,00 26/01/23 0,00 11 64,02 27/01/23 297 1 703,00 0,00 27/01/23 0,00 108 628,56 30/01/23 329 1 890,43 0,00 30/01/23 0,00 126 733,32 31/01/23 45 261,00 0,00 31/01/23 0,00 111 646,02 01/02/23 2 11,62 0,00 01/02/23 0,00 11 64,02 02/02/23 526 3 026,60 0,00 02/02/23 0,00 1 5,80 03/02/23 1 5,76 0,00 03/02/23 0,00 1 5,76 06/02/23 766 4 396,84 0,00 06/02/23 0,00 432 2 514,24 07/02/23 84 482,16 0,00 07/02/23 0,00 1 5,76 08/02/23 260 1 486,16 0,00 08/02/23 0,00 8 46,06 09/02/23 1 5,70 0,00 09/02/23 0,00 91 520,52 10/02/23 270 1 533,60 0,00 10/02/23 0,00 11 62,88 13/02/23 571 3 225,58 0,00 13/02/23 0,00 201 1 153,94 14/02/23 1 5,70 0,00 14/02/23 0,00 309 1 769,95 15/02/23 1 5,80 0,00 15/02/23 0,00 385 2 239,16 16/02/23 351 2 008,77 0,00 16/02/23 0,00 269 1 565,58 17/02/23 5 28,40 0,00 17/02/23 0,00 1 5,68 20/02/23 1 5,70 0,00 20/02/23 0,00 1 5,70 21/02/23 1 5,68 0,00 21/02/23 0,00 1 5,68 22/02/23 1 577 8 889,55 0,00 22/02/23 0,00 1 5,68 23/02/23 1 5,60 0,00 23/02/23 0,00 195 1 095,71 24/02/23 126 705,60 0,00 24/02/23 0,00 7 39,46 27/02/23 49 272,49 0,00 27/02/23 0,00 1 5,60 28/02/23 203 1 123,61 0,00 28/02/23 0,00 91 505,96 01/03/23 96 529,92 0,00 01/03/23 0,00 24 133,39 02/03/23 31 171,15 0,00 02/03/23 0,00 1 5,54 03/03/23 1 5,52 0,00 03/03/23 0,00 1 5,52 06/03/23 179 977,88 0,00 06/03/23 0,00 136 752,08 07/03/23 126 695,52 0,00 07/03/23 0,00 1 5,54 08/03/23 123 673,18 0,00 08/03/23 0,00 94 518,88 09/03/23 113 614,72 0,00 09/03/23 0,00 1 5,46 10/03/23 1 214 6 350,43 0,00 10/03/23 0,00 111 573,43 13/03/23 101 517,22 0,00 13/03/23 0,00 5 26,00 14/03/23 31 158,13 0,00 14/03/23 0,00 7 36,10 15/03/23 41 208,28 0,00 15/03/23 0,00 22 113,45 16/03/23 1 5,14 0,00 16/03/23 0,00 1 5,14 17/03/23 1 5,12 0,00 17/03/23 0,00 174 893,84 20/03/23 1 5,16 0,00 20/03/23 0,00 1 5,16 21/03/23 204 1 052,44 0,00 21/03/23 0,00 1 5,14 22/03/23 74 380,36 0,00 23/03/23 104 534,56 0,00 23/03/23 0,00 1 5,16 24/03/23 571 2 934,94 0,00 24/03/23 0,00 1 5,16 27/03/23 92 507,84 0,00 27/03/23 0,00 2 619 14 339,03 28/03/23 1 5,58 0,00 28/03/23 0,00 282 1 573,56 29/03/23 1 5,56 0,00 29/03/23 0,00 10 55,78 30/03/23 46 254,89 0,00 30/03/23 0,00 10 55,80 31/03/23 290 1 581,95 0,00 31/03/23 0,00 1 5,54 03/04/23 1 5,44 0,00 03/04/23 0,00 140 766,78 04/04/23 51 278,51 0,00 04/04/23 0,00 1 5,50 05/04/23 1 5,46 0,00 05/04/23 0,00 51 279,48 06/04/23 1 5,54 0,00 06/04/23 0,00 51 282,54 11/04/23 76 419,52 0,00 11/04/23 0,00 11 61,14 12/04/23 193 1 061,50 0,00 12/04/23 0,00 1 5,50 13/04/23 291 1 585,08 0,00 13/04/23 0,00 1 5,48 14/04/23 376 2 021,38 0,00 14/04/23 0,00 1 5,42 17/04/23 1 5,32 0,00 17/04/23 0,00 52 276,69 18/04/23 444 2 344,32 0,00 18/04/23 0,00 20 104,90 19/04/23 551 3 048,13 0,00 19/04/23 0,00 2 668 14 983,49 20/04/23 11 60,10 0,00 20/04/23 0,00 1 5,50 21/04/23 7 38,72 0,00 21/04/23 0,00 321 1 780,27 24/04/23 1 5,64 0,00 24/04/23 0,00 131 738,84 25/04/23 51 286,62 0,00 25/04/23 0,00 1 5,62 26/04/23 106 588,83 0,00 26/04/23 0,00 19 107,10 27/04/23 130 709,41 0,00 27/04/23 0,00 64 353,28 28/04/23 1 5,44 0,00 28/04/23 0,00 21 114,24 02/05/23 651 3 476,34 0,00 02/05/23 0,00 1 5,38 03/05/23 425 2 219,35 0,00 03/05/23 0,00 118 632,48 04/05/23 441 2 293,20 0,00 04/05/23 0,00 1 5,22 05/05/23 8 41,44 0,00 05/05/23 0,00 26 135,17 08/05/23 7 36,26 0,00 08/05/23 0,00 438 2 311,33 09/05/23 151 803,32 0,00 09/05/23 0,00 1 5,36 10/05/23 76 405,84 0,00 10/05/23 0,00 322 1 723,99 11/05/23 76 402,88 0,00 11/05/23 0,00 86 460,96 12/05/23 1 5,36 0,00 12/05/23 0,00 16 85,76 15/05/23 252 1 328,04 0,00 15/05/23 0,00 1 5,38 16/05/23 1 5,32 0,00 16/05/23 0,00 1 5,32 17/05/23 1 5,36 0,00 17/05/23 0,00 1 5,36 18/05/23 58 307,46 0,00 18/05/23 0,00 1 5,36 19/05/23 85 449,57 0,00 19/05/23 0,00 1 5,38 22/05/23 1 5,32 0,00 22/05/23 0,00 302 1 618,72 23/05/23 47 258,41 0,00 23/05/23 0,00 398 2 189,80 24/05/23 30 165,00 0,00 24/05/23 0,00 1 5,50 25/05/23 151 827,48 0,00 25/05/23 0,00 1 5,50 26/05/23 76 411,92 0,00 26/05/23 0,00 181 987,90 29/05/23 747 4 033,80 0,00 29/05/23 0,00 1 5,40 30/05/23 1 5,42 0,00 30/05/23 0,00 20 108,78 31/05/23 1 5,42 0,00 31/05/23 0,00 1 5,42 01/06/23 151 812,38 0,00 01/06/23 0,00 93 502,20 02/06/23 73 389,89 0,00 02/06/23 0,00 2 10,78 05/06/23 1 5,44 0,00 05/06/23 0,00 109 593,72 06/06/23 1 5,46 0,00 06/06/23 0,00 100 548,00 07/06/23 19 103,76 0,00 07/06/23 0,00 2 10,96 08/06/23 60 333,60 0,00 08/06/23 0,00 580 3 227,12 09/06/23 37 206,02 0,00 09/06/23 0,00 141 789,60 12/06/23 176 973,63 0,00 12/06/23 0,00 22 122,30 13/06/23 115 635,49 0,00 13/06/23 0,00 1 5,54 14/06/23 49 267,59 0,00 14/06/23 0,00 51 281,52 15/06/23 366 2 038,62 0,00 15/06/23 0,00 1 012 5 708,69 16/06/23 239 1 300,40 0,00 16/06/23 0,00 121 654,37 19/06/23 1 5,42 0,00 19/06/23 0,00 113 615,96 20/06/23 11 60,08 0,00 20/06/23 0,00 61 334,28 21/06/23 44 240,24 0,00 21/06/23 0,00 9 49,32 22/06/23 20 109,20 0,00 22/06/23 0,00 1 5,46 23/06/23 55 298,27 0,00 23/06/23 0,00 1 5,46 26/06/23 25 135,53 0,00 26/06/23 0,00 91 495,04 27/06/23 221 1 189,20 0,00 27/06/23 0,00 67 367,16 28/06/23 71 381,98 0,00 28/06/23 0,00 11 59,38 29/06/23 1 5,38 0,00 29/06/23 0,00 31 167,37 30/06/23 57 302,78 0,00 30/06/23 0,00 2 10,78 Total 17205 94287,45 16164 90231,53

A propos d’AUDACIA, « La Maison Entrepreneuriale de Private Equity » Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée : Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;

Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé ;

Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense et aux solutions innovantes répondant aux défis de la transition énergétique. Depuis sa création, Audacia a investi dans plus de 350 entreprises. Euronext Growth Paris : code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD, Eligible PEA PME et PEA CONTACTS

Direction de la communication / Contact Presse Éléonore de Rose +33 (0)1 56 43 48 00 / +33 6 62 64 40 53 eleonore.derose@audacia.fr Communication financière Gilles Broquelet/Dina Morin +33 (0)1 80 81 00 00 Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : AUDACIA - CP BILAN SEMESTRIEL LIQUIDITE S1 2023 - 04.07.23