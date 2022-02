Audacia SAS

Audacia SAS: BILAN SEMESTRIEL AU 31 DECEMBRE 2021 DU CONTRAT DE LIQUIDITE D'AUDACIA



18-Fév-2022 / 17:45 CET/CEST

BILAN SEMESTRIEL AU 31 DECEMBRE 2021 DU CONTRAT DE LIQUIDITE D'AUDACIA Au titre du contrat de liquidité confié par Audacia à Invest Securities, les moyens suivants figuraient au contrat de liquidité en date du 31/12/21 : 31 301 titres AUDACIA

47 621,54 ? S2 2021 ACHAT VENTE Nombre de transactions 509 264 Nombre d'actions 44 841 13 540 Montant en capitaux 285 753,15 ? 83 374,72 ? Moyens figurant au compte de liquidité au 14/10/21: 0 titre

250 000 ? Moyens figurant au compte de liquidité lors de sa mise en place : 0 titre

250 000 ? Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 2ème semestre 2021 : Achats Ventes Date Nombre de titres Capitaux (EUR) Nombre de titres Capitaux (EUR) 18/10/21 11590 77942,75 0,00 19/10/21 2666 17862,20 0,00 20/10/21 4244 28218,36 0,00 21/10/21 2401 15949,84 0,00 21/10/21 0,00 126 841,68 22/10/21 803 5264,47 0,00 22/10/21 0,00 124 820,14 25/10/21 2703 17504,63 0,00 25/10/21 0,00 1 6,52 26/10/21 3537 22067,34 0,00 26/10/21 0,00 126 793,93 27/10/21 3911 23305,65 0,00 27/10/21 0,00 710 4242,96 28/10/21 312 1833,31 0,00 28/10/21 0,00 376 2240,96 29/10/21 565 3296,21 0,00 29/10/21 0,00 364 2172,72 01/11/21 1133 6487,56 0,00 01/11/21 0,00 773 4497,31 02/11/21 126 723,24 0,00 02/11/21 0,00 241 1410,09 03/11/21 1 5,86 0,00 03/11/21 0,00 126 748,31 04/11/21 151 892,41 0,00 04/11/21 0,00 551 3291,12 05/11/21 1465 8477,96 0,00 05/11/21 0,00 501 2962,41 08/11/21 126 753,48 0,00 08/11/21 0,00 242 1459,02 09/11/21 126 799,09 0,00 09/11/21 0,00 1509 9982,04 10/11/21 69 441,81 0,00 10/11/21 0,00 545 3568,66 11/11/21 3 19,38 0,00 11/11/21 0,00 1 6,46 12/11/21 50 326,00 0,00 12/11/21 0,00 1 6,52 15/11/21 257 1661,51 0,00 15/11/21 0,00 63 414,54 16/11/21 345 2155,91 0,00 16/11/21 0,00 127 800,10 17/11/21 1 6,30 0,00 17/11/21 0,00 501 3238,97 18/11/21 407 2559,22 0,00 18/11/21 0,00 251 1611,42 19/11/21 2301 14089,02 0,00 19/11/21 0,00 151 936,35 22/11/21 122 736,88 0,00 22/11/21 0,00 151 921,10 23/11/21 610 3612,42 0,00 23/11/21 0,00 426 2586,25 24/11/21 11 65,00 0,00 24/11/21 0,00 129 774,00 25/11/21 389 2295,10 0,00 25/11/21 0,00 23 137,91 26/11/21 1284 7574,32 0,00 26/11/21 0,00 286 1708,28 29/11/21 340 1984,92 0,00 29/11/21 0,00 1 5,86 30/11/21 1 5,92 0,00 30/11/21 0,00 251 1495,96 01/12/21 251 1483,41 0,00 01/12/21 0,00 12 72,00 02/12/21 251 1468,35 0,00 02/12/21 0,00 311 1838,94 03/12/21 94 550,84 0,00 03/12/21 0,00 440 2677,40 06/12/21 226 1372,72 0,00 06/12/21 0,00 132 831,47 07/12/21 193 1196,60 0,00 07/12/21 0,00 2 12,60 08/12/21 315 1939,77 0,00 08/12/21 0,00 71 441,62 09/12/21 120 733,92 0,00 09/12/21 0,00 21 128,56 10/12/21 1 6,12 0,00 10/12/21 0,00 131 801,72 13/12/21 76 463,68 0,00 13/12/21 0,00 161 994,98 14/12/21 51 311,20 0,00 14/12/21 0,00 2 12,36 15/12/21 251 1523,57 0,00 15/12/21 0,00 144 879,55 16/12/21 126 758,65 0,00 16/12/21 0,00 2 12,30 17/12/21 326 1952,74 0,00 17/12/21 0,00 382 2315,68 20/12/21 251 1508,76 0,00 20/12/21 0,00 2 12,32 21/12/21 1 6,16 0,00 21/12/21 0,00 103 634,48 22/12/21 1 6,14 0,00 22/12/21 0,00 90 549,00 23/12/21 1 6,04 0,00 23/12/21 0,00 47 287,22 24/12/21 1 6,14 0,00 24/12/21 0,00 1 6,14 27/12/21 1 6,14 0,00 27/12/21 0,00 126 773,64 28/12/21 1 6,04 0,00 28/12/21 0,00 1 6,04 29/12/21 126 761,04 0,00 29/12/21 0,00 19 116,20 30/12/21 21 126,84 0,00 30/12/21 0,00 501 3066,12 31/12/21 106 640,24 0,00 31/12/21 0,00 2162 13222,79 Total 44841 285753,15 13540 83374,72 A propos d'AUDACIA, « La Maison Entrepreneuriale de Private Equity » Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, AUDACIA est un acteur indépendant du capital investissement. AUDACIA attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée : le Capital Développement dans les PME en forte croissance

le Capital Immobilier, centré sur le Coliving, nouveau mode d'habitat partagé

le Capital Innovation dont le fonds Quantonation, premier fonds mondial dédié aux technologies quantiques et le fonds Geodesic, dédié au NewSpace. Depuis sa création, la société a investi dans plus de 350 entreprises. Euronext Growth Paris : code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD, Eligible PEA PME et PEA www.audacia.fr CONTACTS ????

