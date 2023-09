Audacia SAS: GABRIEL VIELLARD NOMMÉ SECRETAIRE GENERAL D’AUDACIA

Communiqué de presse – 14 SEPTEMBRE 2023, 8H45

GABRIEL VIELLARD

NOMMÉ SECRETAIRE général D’AUDACIA



Paris, le 14 septembre 2023. AUDACIA (code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD), acteur innovant du capital-investissement en France, annonce l’arrivée de Gabriel Viellard en tant que Secrétaire général. Ce recrutement vient renforcer le management de la société notamment sur les fonctions support dans un contexte de forte croissance attendue dans les 3 prochaines années pour AUDACIA.

Diplômé de l’ISG et titulaire d’un MBA du CEDEP-INSEAD, Gabriel Viellard, 49 ans, dispose de près de 30 ans d’expérience dans l’entrepreneuriat, la gestion d’actifs et le conseil auprès d’investisseurs professionnels. A l’âge de 20 ans, il cofonde SNV, une société qui numérise les villes. Il la revend en 2000 à ORANGE (ex France Télécom) qui, en la combinant avec l’entreprise de cartographie Iti, va constituer Mappy. En 2008, il lance ADventori, une ADtech qui personnalise, mesure et optimise la publicité digitale. Il a démontré, avec ses deux créations réussies d’entreprise, sa capacité à développer et générer de la valeur autour de nouveaux concepts.

En parallèle, depuis 2005, Gabriel Viellard s’est spécialisé dans le financement des startups et des ETI cotées et non cotées, en investissant et en apportant son concours à des sociétés de private equity ou de gestion d’actifs. Il a pu acquérir une solide expérience dans l’accompagnement des investisseurs dans de nombreux secteurs disruptifs comme l’Intelligence Artificielle ou les nouvelles technologies. Son expertise est reconnue par ses partenaires sur les questions de gestion administrative et réglementaire, de structuration juridique et d’ingénierie fiscale.

En s’appuyant sur l’ADN d’entrepreneur et sur la longue expérience aux côtés des fonds d’investissement de Gabriel Viellard, AUDACIA renforce ainsi son expertise notamment dans les domaines du back-office, du juridique, de la RH et de la gestion des risques. Ceci lui permettra en particulier de professionnaliser davantage son Service Investisseurs, dans un contexte d’accroissement anticipé des tickets d’entrée et plus généralement d’accompagner la structuration de son fort développement d’ici 2025.

Pour Charles Beigbeder, Président d’AUDACIA : « Je me réjouis de l’arrivée de Gabriel au sein de l’équipe de management d’Audacia. Son expérience dans de nombreux fonds d’investissement et de family offices et son appétence à s’intéresser à tout ce qui touche à l’innovation en fait un atout majeur dans l’accompagnement du développement de notre société. »

Gabriel Viellard déclare : « Je suis ravi de rejoindre AUDACIA dont j’apprécie particulièrement le dynamisme et la capacité à s’inscrire durablement dans les thématiques d’investissement de demain. Etant depuis toujours intéressé par l’innovation, je souhaite apporter à cette Maison Entrepreneuriale de Private Equity, mon ADN d’entrepreneur et ma longue expérience dans la mise en place et le suivi de véhicules d’investissement. »

Prochaine publication : Résultats semestriels 2023 : le mardi 17 octobre 2023, après Bourse.

A propos d’AUDACIA, « La Maison Entrepreneuriale de Private Equity »

Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :

Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;

Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé ;

Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense et aux solutions innovantes répondant aux défis de la transition énergétique.

Depuis sa création, Audacia a investi dans plus de 350 entreprises.

Euronext Growth Paris : code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD, Eligible PEA PME et PEA

