Audacia SAS: PREMIERS EFFETS DE LA NOUVELLE STRATEGIE D'AUDACIA PORTEE PAR LE CAPITAL INNOVATION ET LE CAPITAL IMMOBILIER



PREMIERS EFFETS DE LA NOUVELLE STRATEGIE D'AUDACIA PORTEE PAR LE CAPITAL INNOVATION ET LE CAPITAL IMMOBILIER MULTIPLICATION PAR 3 DU CA REALISE PAR LES NOUVEAUX FONDS

L'ACTIVITE DE CAPITAL DEVELOPPEMENT POURSUIT SA MUE : COMPENSATION DE LA REDUCTION ATTENDUE DU CA PAR LE LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS Chiffre d'affaires Données non auditées En M? 2021 2020 Variation CA ISF 6,5 10,3 -37% CA Nouveaux fonds 1,6 0,5 +229% CA TOTAL 8,1 10,8 -25% AUDACIA, acteur innovant du capital investissement en France, enregistre en 2021 un chiffre d'affaires de 8,1 M?. Conformément à la stratégie de la société, l'activité engendrée par les nouveaux fonds s'élève à 1,6 M?, en forte hausse de 229% par rapport à 2020. Le chiffre d'affaires réalisé sur l'activité historique s'établit quant à lui à 6,5 M?, en baisse de 37% liée à la sortie progressive des anciens produits ISF. Dynamique des activités des nouveaux fonds Sur l'ensemble de son exercice, la forte progression dans la collecte des nouveaux fonds a été portée par la montée en puissance des deux nouveaux métiers d'investissement d'AUDACIA que sont le capital innovation et le capital immobilier respectivement lancés en 2018 et 2019. L'accélération de l'activité de Capital Innovation , dédiée aux technologies de rupture, a également participé à la dynamique des nouveaux fonds. Son fonds Quantonation I, premier fonds mondial dédié aux technologies quantiques, réalisera son final closing dans les semaines à venir avec un actif sous gestion bien au-delà des 50 M? initialement prévus. Pionnier mondial des technologies quantiques, ce fonds a accéléré ses investissements en Europe et aux USA portant à 17 le nombre de ses participations dans les start-ups à fin 2021. Le Capital Immobilier centré sur le coliving, atteint un actif sous gestion de 35 M?, dépassant ainsi les prévisions annoncées de 30 M? à fin 2021. L'activité a notamment été marquée par l'acquisition de deux nouvelles résidences de coliving et par l'augmentation de capital de Sharies, acteur de référence des nouveaux usages immobiliers qu'Audacia accompagne depuis sa création. L'activité de Capital Développement post ISF continue quant à elle sa mue sur la gamme des fonds Constellation, dont le troisième opus a été lancé en 2021. Dans le cadre du dispositif Obligations Relance, AUDACIA participe aussi à la relance des PME françaises aux côtés d'un groupement mené par Tikehau Capital grâce au déploiement d'une enveloppe de 300 M?. Conformément aux attentes de la société, l'actif sous gestion pour le capital développement passe ainsi de 285 M? fin 2020 à 275 M? fin 2021, l'arrivée à échéance de certains millésimes ISF étant en grande partie compensée par le lancement de nouveaux produits. Perspectives 2022 Portée par la nouvelle stratégie, AUDACIA affiche toute sa confiance sur la poursuite de la croissance de ses nouveaux fonds en 2022 et au-delà. Prochaine publication : Date de publication des Résultats annuels 2021 et du rapport financier annuel 2021 : lundi 4 avril 2022 (avant Bourse). A propos d'AUDACIA, « La Maison Entrepreneuriale de Private Equity » Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, AUDACIA est un acteur indépendant du capital investissement. AUDACIA attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée : Le Capital Développement dans les PME en forte croissance ;

Le Capital Immobilier, centré sur le Coliving, nouveau mode d'habitat partagé ;

Le Capital Innovation dont le fonds Quantonation, premier fonds mondial dédié aux technologies quantiques et le fonds Geodesic, dédié au NewSpace. Depuis sa création, la société a investi dans plus de 350 entreprises. Euronext Growth Paris : code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD, Eligible PEA PME et PEA www.audacia.fr CONTACTS Direction de la communication / Contact Presse Éléonore de Rose

