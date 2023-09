Audacia : nomination d'un secrétaire général

La société de capital-investissement Audacia annonce l'arrivée de Gabriel Viellard en tant que secrétaire général, pour renforcer son management sur les fonctions support 'dans un contexte de forte croissance attendue dans les trois prochaines années'.



Gabriel Viellard dispose de près de 30 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, la gestion d'actifs et le conseil auprès d'investisseurs professionnels, avec notamment les deux créations réussies d'entreprise SNV et ADventori.



En parallèle, depuis 2005, il s'est spécialisé dans le financement des startups et des ETI cotées et non cotées, en investissant et en apportant son concours à des sociétés de private equity ou de gestion d'actifs.



