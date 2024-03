COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 13 mars 2024

Audacia nomme Frédéric Leclerc comme Directeur Capital Immobilier



Paris, le 13 mars 2024. Audacia (code ISIN : FR00140059dB5 / code mnémonique : ALAUD), acteur innovant du capital-investissement en France, annonce l’arrivée de Frédéric Leclerc en tant que Directeur Capital Immobilier. Ce recrutement va permettre de conforter le plan à moyen terme d’Audacia dans sa verticale Immobilière à fort potentiel de croissance.

Audacia est heureux d'annoncer la nomination de Frédéric Leclerc au poste de Directeur Capital Immobilier. Frédéric a une expertise reconnue de plus de vingt ans dans la gestion d’actifs immobiliers.

Il a aussi bien travaillé pour des « pure players » de l’immobilier que dans des grands groupes internationaux. Head of Investment chez UBS pendant 15 ans, Frédéric a notamment eu la charge d’un portefeuille d’actifs de plus de deux milliards d’euros poursuivant des stratégies core et value add et a participé à la réalisation de nombreuses transactions pour un montant cumulé de plus d’un milliard et demi d’euros.

Par ce recrutement, Audacia confirme sa volonté d’investir dans les segments innovants et en forte croissance au sein de l’immobilier géré.

Pour Olivier de Panafieu, Directeur Général d’Audacia : « Nous sommes heureux d’accueillir Frédéric qui aura la charge de poursuivre le développement de notre verticale Immobilière. Fort d'une riche expérience acquise dans ce secteur, Frédéric représente une valeur ajoutée indéniable pour soutenir la croissance de notre entreprise. »

Frédéric Leclerc déclare : «Je remercie Charles Beigbeder et Olivier de Panafieu de me donner cette opportunité de rejoindre Audacia. Je suis très heureux d’intégrer une société qui incarne autant l’innovation et l’esprit entrepreneurial. Pour l’immobilier, c’est notamment sa position de précurseur dans le coliving. Son accès unique au marché privé comme institutionnel, ses start-ups innovantes et ses équipes d’experts font d’Audacia un environnement idéal pour investir dans les nouvelles tendances structurantes du marché immobilier. »

A propos d’Audacia, « Maison Entrepreneuriale de Private Equity »

Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :

Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;

Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé ;

Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense et aux solutions innovantes répondant aux défis de la transition énergétique.

Depuis sa création, Audacia a investi dans plus de 400 entreprises.

Euronext Growth Paris : code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD

Eligible PEA PME et PEA

CONTACTS

Éléonore de Rose

+33 1 56 43 48 00 / +33 6 62 64 40 53

eleonore.derose@audacia.fr

Gilles Broquelet / Dina Morin

+33 1 80 81 00 00

gbroquelet@capvalue.fr /dmorin@capvalue.fr